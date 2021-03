Atac violent al lui Rareș Bogdan la europarlamentarii PSD: Manda, Plumb, Tudose, Benea, Nica se plâng la Bruxelles pe subiecte inventate

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, îi acuză joi pe europarlamentarii social-democrați Claudiu Manda, Rovana Plumb, Dragoș Benea, Dan Nica, Mihai Tudose, că dau dovadă de „ipocrizie” pentru că exportă la Bruxelles probleme „inventate” care țin de politica internă a României, lucru pe care-l criticau atunci când erau la guvernare.

„PSD și ALDE spuneau ca parlamentarii dreptei se duceau cu jalba in protap la Bruxelles pentru ca nu suntem in stare ca tara sa ne rezolvam problemele intern. Acum cei care acuzau parlamentarii dreptei ca duc problemele interne la Bruxelles si spala rufele in public, procedeaza intocmai cum criticau. Delegatia S&D in frunte cu Manda, Plumb, Benea, Tudose, Nica, au luat problemele din Romania si le duc la Bruxelles. Dansii se plang la Bruxelles pe niste subiecte inventate si incearca sa duca in dezbaterea LIBE (Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European) probleme din Romania si probleme false in proportie de 90%. Distinsii domni care pana mai ieri se plangeau ca nu este normal ca tara suverana sa procedezi in acest fel, azi fac exact aceasta chestiune pe care o acuzau pana mai ieri. E ipocrizie sa faci ce ai criticat 10 ani”, a declarat Rareș Bogdan, joi, la Antena 3.