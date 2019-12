Atacat de Corina Crețu, Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, vine cu DEZVĂLUIRI: Ce s-a întâmplat în biroul de la Bruxelles

Fostul ministru PSD al Transporturilor, Lucian Şova, o acuză pe Corina Creţu, fost comisar european, de ipocrizie şi nepricepere, după ce aceasta a relatat despre o întâlnire pe care ar fi avut-o în 2017 şi în care ministrul ar fi refuzat discuţia despre alocarea de fonduri studiului de fezabilitate pentru autostrada Iaşi-Târgu Mureş, motivând că trebuie să-l întrebe pe Liviu Dragnea.

”Ipocrizie şi nepricepere! Te numeşti Corina Creţu. Atât cât am fost ministru al Transporturilor în 2017, tot atâta minte şi pricepere are doamna Creţu la fonduri europene şi altele”, transmite Şova.

Citește și: Decizia majoră ÎCCJ! Iese Dragnea din închisoare?

El îi cere fostul comisar european spună românilor de ce a rupt cu mâna ei proiectul metroului Bucureşti - Otopeni în două şi a aprobat finanţarea proiectului doar până la Mall Băneasa.

”De ce am fost nevoiţi, eu şi o întreagă delagaţie să ne certăm pe acest proiect cu funcţionarii doamnei Creţu, ea lăsându-ne singuri în birou pentru că a plecat la fumat.

Citește și: Veste BOMBĂ cu privire la modificarea contractelor individuale de muncă !

Iar eu am martori şi memorie că ea era comisar în 2018”, scrie Şova.

El spune că nu face studii de fezabilitate ”pe vorbe şi ochi frumoşi”.

Citește și: Corina Crețu – declarații incredibile despre bugetul României: 2021-2027!

”Am făcut o analiză multicriterială, începută în mai 2018 şi terminată în decembrie 2018 cu BEI-Passa, validată de Jaspers, pe care am trimis-o la Bruxelles. Constat că dna. Creţu habar nu are de acest lucru. Am prins în proiectul de buget 2019 refacerea SF-ului pentru Iaşi - Tg. Mureş dar şi SF + PT pentru Bacău - Braşov, singura autostradă ce va putea fi realizată între Moldova şi Transilvania vreodată”, conchide Lucian Şova.

Europarlamentarul Corina Creţu a relatat sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Iaşi, că în 2017, când era comisar european, i-a spus ministrului Transporturilor, Lucian Şova, că sunt bani europeni pentru studiul de fezabilitate la autostrada Iaşi-Târgu Mureş, însă ministrul i-a răspuns: “Trebuie să vorbesc cu Liviu“.

Citește și: Dacian Cioloș : “Ne propunem să organizăm un prim congres al diasporei – PLUS”! .