Atacuri la audierea lui Cristian Deliorga. USR l-a întrebat pe candidatul PSD despre Mazăre și Constantinescu / Nicolae: La unitatea militară nu v-au dat corect

Senatorul USR George Dircă l-a întrebat marti, in comisia juridica a Senatului, pe candidatul PSD la un post de judecator CCR, Cristian Deliorga, de ce în presa locală este considerat apropiat al lui Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu.

`George, procese de intentie nu. La unitate nu v-au dat atat de corect...', i-a spus senatorul PSD Șerban Nicolae.

'Nu suntem la revista CanCan aici', s-a mai auzit din sală.

La remarca senatorului USR ca o parte din cariera lui Deliorga se suprapune peste anumite evolutii din cariera politica a fostilor lideri PSD din Constanta, Șerban Nicolae a intervenit:

'Se suprapune peste este pleonasm. La unitatea militara nu va invata?'.

Deliorga s-a amuzat copios de întrebarea lui Dircă.

„Ma uit in ochii dvs, nu ma leaga nimic, nu am stat de vorba niciodata nici cu Mazare, nici cu Nicusor. In 2005 dl Basescu mi-a spus ca e crima organizat la Constanta, ce-ati facut dle procuror? Mi-am facut datoria. Au fost cei doi condamnati de instante din Constanta. Nu am niciun fel de legatura cu acesti oameni”, a spus Deliorga.

'Deci Basescu a pus aceeasi intrebare ca USR. Geoorge, te faci de ras', i-a mai spus Șerban Nicolae senatorului USR.