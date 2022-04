Atacuri puternice ale armatei ruse asupra Dnipro, Poltava și Kremenchuk

Rușii au lovit Dnipro, Poltava și Kremenchuk în timpul nopții, relatează Kyiv Independent și Nexta.

Cel puțin 10 explozii s-au înregistrat în estul Ucrainei, în orașul Dnipro.

Rachetele rusești au lovit alte două orașe din regiune - Poltava și Kremenchuk în zorii zilei de sâmbătă, fiind avariate blocuri și infrastructura, a anunțat guvernatorul regiunii Poltava, Dimitri Lunin.

Încă nu există informații legate de victime.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat că retragerea trupelor ruse din nordul țării este lentă, dar vizibilă.

În același timp, el a avertizat că urmează bătălii grele în estul țării, în regiunea Donbas-Harkiv.

#Russian troops shelled the #Poltava region at night. The missile strikes hit Poltava and #Kremenchuk, reports head of the regional administration Dmitriy Lunin. pic.twitter.com/PUWvWpE5VD