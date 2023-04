Atacurile mortale lansate de Rusia - Zelenski bate cu pumnul masă și cere noi sancțiuni

Un precedent bilanţ al atacurilor din noaptea de joi spre vineri indica cel puţin cinci morţi. „Răul rusesc poate fi oprit cu arme, iar apărătorii noştri o fac”, a spus Zelenski. El a cerut totodată înăsprirea sancţiunilor internaţionale asupra Moscovei. „Răul rusesc poate fi oprit şi prin sancţiuni - sancţiunile internaţionale trebuie să fie sporite”, a arătat Zelenski.

Another night of ???????? terror. Missiles and UAVs. 10 residential buildings are damaged in Uman. The entire block of one of them is destroyed. As of now: 7 dead, there are wounded. ???????? evil can be stopped by weapons – our defenders are doing it. And it can be stopped by sanctions –… pic.twitter.com/KwWuRMj7iS