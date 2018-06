Atenție! Ceaiul de tei este INTERZIS dacă suferi de aceste afecţiuni

Teiul ne incanta cu aroma lui placuta la fiecare sfarsit de primavara si inceput de vara si, cel mai probabil, nu exista roman care sa nu fi avut, macar o data, ceai de tei in bucatarie, scrie exquis.ro.

Ceaiul de tei nu este doar placut aromat, ci si extrem de sanatos, daca este consumat cu moderatie. Are efecte antiinflamatoare, antiseptice, antistres, sedative, sudorifice si emoliente, potrivit doc.ro.

Teiul trateaza insomnia si stresul cronic

Infuzia de flori de tei este folosita in special cu rol de calmare, deoarece reduce stresul, obosela cronica, trateaza insomnia, somnul agitat si cosmarurile. Pentru ca produce somnolenta, ceaiul de tei este interzis soferilor profesionisti si chiar si tie, daca urmeaza sa te urci la volan dupa ce l-ai baut.

In general, ceaiul de tei se recomanda sa fie baut seara, dupa cina, pentru a favoriza adormirea si un somn adanc pe toata durata noptii.

Calmant si antiinflamator

Ceaiul de tei este recomandat si persoanelor cu afectiuni gastrice, renale sau cardiovasculare. Infuzia din flori de tei fluidizeaza sangele, reduce riscul aparitiei de cheaguri de sange sau tromboza, curata rinichii si ficatul, amelioreaza inflamatiile si calmeaza durerile de la nivelul acestor organe. Pentru indigestii, se recomanda amestecul de ceai de tei, cu ceai de menta si cel musetel.

In caz de raceala, gripa sau bronsita, ceaiul de tei favorizeaza transpiratia, eliminarea toxinelor, si reduce febra. Este folosit si pentru a se face gargara sau inhalatii, calmand durerile in gat, durerile de cap sau presiunea de la nivelul sinusurilor.

Infuzia de tei s-a dovedit utila si pentru infrumusetare. Compresele cu ceai de tei cicatrizeaza ranile, eczemele sau urmele lasate de acnee, reduc ridurile si cearcanele. In plus, unii specialisti sustin ca teiul ar favoriza si grabi cresterea parului, motiv pentru care se recomanda clatirea parului cu ceai de tei si masarea radacinilor firelor de par de 2 ori pe saptamana.

Efecte adverse si dozare

Teiul este una dintre plantele medicinale cu efecte diferite, in functie de cantitatea in care este administrat. De exemplu, 1-2 cani de ceai de tei baute seara te pot scapa de insomnie, insa 3-4 cani vor actiona ca un tonic pentru sistemul nervos, avand efectul opus. De asemenea, ceaiul de tei este interzis persoanelor care urmeaza tratamente medicamentoase, deoarece multe dintre substantele din compozitia lui pot interactiona cu pastilele.

Teiul impiedica absorbtia fierului, prin urmare este interzis pacientilor cu anemie cauzata de lipsa de fier. Nici gravidele si nici acele persoane cu probleme cardiace nu au voie sa bea ceai de tei, deoarece infuzia subtiaza sangele si poate cauza hemoragie sau accelerarea ritmului cardiac. Discuta cu medicul tau inainte de a incepe administrarea oricarui tip de remediu natural, in special ceaiul de tei.

Cand sunt recomandate remediile din flori de tei

Datorita mucilagiilor (polizaharidelor) din compozitie, florile de tei reduc inflamatiile cailor respiratorii, spun fitoterapeutii. Remediile precum ceaiul de tei sunt recomandate ca sedative nervoase, in cazul persoanelor care sufera de insomnii, cat si ca “medicament” expectorant, in cazul persoanelor cu bronsite. Florile de tei pot fi folosite si sub forma de bai si, pentru ca au o actiune sedativa, ele sunt recomandate si la copiii mici.

Cum se prepara ceaiul de tei

Infuzia se prepara dintr-o lingurita de flori de tei fara bractee (frunzele verzi care se afla la baza lor) sau o lingura cu flori cu bractee, la o cana cu apa clocotita. Poti sa bei 2-3 cani pe zi de ceai de tei, indulcit, daca vrei, cu miere.

Cand se recolteaza florile de tei

Specialistii spun ca florile se recolteaza de la tei in momentul in care doua treimi dintre ele s-au deschis. Este important sa lasi florile la uscat, in straturi subtiri, intr-un loc racoros, ferite de lumina soarelui.