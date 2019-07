ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Mesut Ozil şi Sead Kolasinac, de la Arsenal, au fost atacaţi de persoane înarmate cu cuţite, la Londra

Fotbaliştii echipei Arsenal, Mesut Ozil şi Sead Kolasinac au fost atacaţi, joi, de persoane înarmate cu cuţite, la Londra.

Potrivit Daily Mail, cei doi jucători se aflau într-o maşină Mercedes G Class 4x4, în nordul Londrei, când au fost atacaţi de o bandă de persoane pe scutere, înarmate cu cuţite, probabil cu scopul de a-i jefui. Ozil era la volan şi a fost ameninţat de atacatori. Bosniacul, supranumit "tancul" de suporteri, a ieşti din maşină şi a încercat să-i opună rezistenţă unuia dintre membrii bandei, care avea faţa acoperită cu o cagulă, în timp ce germanul a lăsat maşina pe stradă, cu uşa deschisă şi a fugit "îngrozit" într-un restaurant turcesc din apropiere.

Angajaţii restaurantului au ieşit în apărarea lui Kolasinac, iar atacatorii au fugit. Jucătorii nu au fost răniţi în urma acestui incident.

Poliţia a sosit la faţa locului şi a blocat strada pe care a avut loc atacul.

Ozil şi Kolasinac reveniseră la Londra de o zi, după ce echipa lor a particiat la un turneu de pregătire în SUA.

"Suntem în contact cu jucătorii şi ei sunt bine", a declarat un purtător de cuvânt al clubului Arsenal.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw