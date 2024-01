Atena propune un schimb cultural cu Londra: Împrumuturi arheologice în schimbul returnării marmurelor Partenonului

Grecia îşi continuă ofensiva diplomatică şi face o ofertă către British Museum. Niciodată, în patruzeci de ani, o soluţie nu a părut atât de aproape în privinţa frizelor din Partenon, scrie Le Figaro.

Într-o dispută diplomatică care durează de peste patruzeci de ani, Grecia ar putea ajunge la un compromis cu Anglia pentru a recupera marmurele Parthenonului deţinute de British Museum. Muzeul londonez a anunţat că încearcă să găsească un teren comun pentru a rezolva problema restituirii fragmentelor frizei într-un mod care să fie în beneficiul ambelor ţări. În schimbul returnării lor în patria lor, Grecia ar putea împrumuta o parte din comorile sale, potrivit news.ro.

De la o solicitare oficială din 1983 a ministrului grec al Culturii, Melina Mercouri, Grecia a cerut returnarea celor 75 de metri de frize desprinse din templul de pe Acropole. Din cei 160 de metri care au alcătuit acest decor, doar 155 de blocuri, formând un total de 60 de metri, au fost păstrate la Atena. Cea mai mare parte a restului a fost luată în 1802 de Lordul Elgin, ambasadorul Londrei la Imperiul Otoman. Ulterior, Muzeul Britanic le-a cumpărat în 1816. Restul sunt păstrate în diverse muzee europene, inclusiv la Luvru, unde sunt expuse două fragmente. În timpul unei întâlniri la Paris, în august 2019, între premierul grec Kyriakos Mitsotákis şi preşedintele francez Emmanuel Macron, s-a discutat despre un împrumut al fragmentului de friză către Grecia.

Pentru Kyriakos Mitsotákis, prim-ministrul grec, a nu returna această lucrare echivalează cu "a tăia Mona Lisa în două", după cum a explicat într-un interviu acordat BBC.

Discuţiile au escaladat din nou în noiembrie 2023. Rishi Sunak, prim-ministrul britanic, nu a văzut cu ochi buni faptul că premierul grec s-a folosit de călătoria sa diplomatică la Londra pentru a pleda din nou pentru returnarea sculpturilor. Întâlnirea a fost în cele din urmă anulată.

Nervozitatea a dispărut însă curând, mai ales că grecii joacă pe gheaţă subţire: mai multe sondaje de opinie din Regatul Unit au arătat că majoritatea britanicilor sunt acum în favoarea returnării sculpturilor. Până la 64% dintre ei, potrivit unui sondaj Yougov publicat în vară. Ca un semn că negocierile au fost reluate, ministrul grec al culturii, Lina Mendoni, a declarat pentru The Guardian la 27 decembrie că Grecia este pregătită să împrumute artefacte arheologice importante în schimbul returnării sculpturilor, care sunt revendicate de 40 de ani. În cazul în care sculpturile vor fi reunite la Atena, Grecia este pregătită să organizeze expoziţii rotative de antichităţi importante care să umple golul", a spus ea. Acestea ar menţine şi ar reînnoi în mod constant interesul vizitatorilor internaţionali pentru galeriile greceşti ale British Museum". Printre piesele care ar putea fi împrumutate, potrivit The Guardian, se numără şi foarte faimoasa mască funerară din aur cunoscută sub numele de Masca lui Agamemnon, descoperită în 1876 la Micene şi păstrată la Muzeul Naţional de Arheologie din Atena.

La rândul său, George Osborne, preşedintele British Museum, a declarat că doreşte să "creeze un parteneriat real". Potrivit The Guardian, el este primul preşedinte de muzeu care recunoaşte public natura controversată a prezenţei acestor antichităţi în British Museum. Deşi Grecia nu are intenţia de a acţiona în justiţie, ci de a folosi "oportunităţile oferite de dialog şi diplomaţie culturală", a pus o condiţie pentru orice negocieri: ca acestea să se desfăşoare pe baza unei returnări integrale a marmurelor la Atena.