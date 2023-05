Atentat în Ucraina: bombă amplasată în locuința unui oficial al rușilor. A dechis ușa casei și a explodat

"A fost amplasat un dispozitiv exploziv improvizat, care a fost declanşat atunci când adjunctul şefului Direcţiei Centrale a Afacerilor Interne din Rusia pentru regiunea Zaporojie a deschis poarta, în drum spre serviciu. Ca urmare, bărbatul a suferit o rană provocată de o mină. Victima a fost internată într-o unitate medicală", se arată în comunicatul Comitetului de Investigaţii al Rusiei, care nu menţionează numele victimei, informează News.ro.

Comitetul de Investigaţii al Rusiei a anunţat că a deschis o anchetă.

"Se iau măsuri de cercetare şi de căutare operativă pentru a identifica persoanele implicate în comiterea acestei infracţiuni", adaugă comunicatul instituţiei ruse.

Primarul ucrainean al oraşului Melitopol, Ivan Fedorov, aflat în exil, a declarat că o explozie a fost auzită marţi dimineaţă de locuitorii cartierelor din nordul oraşului. "Potrivit datelor existente, explozia din această dimineaţă 'a bătut la uşa' şefului adjunct al aşa-numitului Departament de Afaceri Interne din partea ocupată temporar a regiunii Zaporojie în momentul în care acesta deschidea poarta", a adăugat Fedorov.

Acest incident urmează unei explozii similare, care a avut loc săptămâna trecută, când un alt şef de poliţie din Melitopol, Oleksandr Mişcenko, a fost ucis la 27 aprilie, după ce un dispozitiv improvizat a explodat la intrarea în clădirea blocului în care locuia.

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat marţi că au fost reţinuţi trei suspecţi "ai unui grup de sabotaj şi recunoaştere, care includea un cetăţean al Ucrainei şi doi cetăţeni ai Rusiei", presupus a fi implicaţi în moartea lui Mişcenko.

"Înainte de invazia la scară largă, Mişcenko a fost şeful departamentului de poliţie din Prîazovia. După ocupaţie, nu numai că a dezertat la inamic, dar şi-a convins şi angajaţii să devină trădători", a comentat săptămâna trecută primarul ucrainean Ivan Fedorov.

In Melitopol, there was an attempt to assasinate the the Russian appointed Deputy Chief of the Ministry of Internal Affairs of the Zaporizhzia region. A bomb exploded at the entrance of his house. It is reported he is hospitalized. pic.twitter.com/4Bgfyg6d6N