Atenție, imagini cutremurătoare: În ce condiții umilitoare trăiesc 7 copii din București, alături de părinți - Primarul Piedone le-a sărit în ajutor

Șapte copii și părinții lor locuiesc în condiții insalubre în București! Este cazul pe care Dan Negru l-a făcut public, iar primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a decis să intervină.

”Mi-e rușine că sunt primar și nu știu de cazul ăsta! Vă promit că vă voi rezolva problema. Nu credeam că pot să văd așa ceva.”, a spus, profund emoționat, edilul bucureștean.

Piedone a anunțat că familia va fi mutată cu totul pe 4 ianurie 2022, iar o firmă se va ocupa de locuința în care se află acum pentru a o reface într-un termen de numai două săptămâni.

”Nu privi in sus, zice filmul cel nou, cu îmbulzeala... Dar aici, jos? Aici unde-i povestea și lacrima și iubirea și omul? Aici se poate privi... ? Aici e și bogatul și săracul și dorința și împlinirea și clopotul și restul celor lumești...

Deseori, prezentul doare... Nu-l vedem! Dar el doare prin hrube și colibe și case de om bun.

N-am trăit sărăcia! M-a ferit tata de ea! Dar am prieteni care mi-au arătat-o candva... Si, mai apoi, ca funcționar public și ca primar am vazut-o in toate relele ei!

Acum am vazut-o iar...

Sta intr-o casa de oameni buni, certați cu alcoolul și obișnuiți cu munca grea! Munca de șantier...

Da... sărăcia ajunge și in casele oamenilor corecți! Știu asta... Asa cum și mulți dintre dumneavoastra știu...

Astăzi vorbim despre copii... Despre șapte copii! Despre copii buni acoperiți cu multe lipsuri, plus un tavan plin de igrasie...

Vorbim despre copii fără jucării, fără hrana buna, fără haine bune, fără zâmbet, fără speranța, dar cu sete de cunoștințe și... multă, multă bunătate in suflete...

Parintele paroh mi-a povestit viața lor și... așa am ajuns sa ii cunosc!

Da, îmi este rusine, astăzi, ca după un an de mandat n-am știut de existența acestei familii!

In fata comunității care m-a ales primar am însă datoria sa schimb destinul acestor copii!

Așa ca, împreuna cu Dan Negru, ( nu-l mai descriu ca omul e prea mare) si cu prietenii lui si ai mei... am făcut-o!

Le renovam complet casa!

Le redam demnitatea și normalitatea!

Îmi place sa spun ca noi, aici in 5, facem imposibilul... posibil! Și facem tot ce putem... sa fie bine!

Desigur, prietenii mei feisbucari de serviciu ii vor reproșa mamei ca a făcut șapte copii, pe mine ma vor trimite la pușcărie pentru Colectiv si se vor sfâșia, ulterior, între ei, pentru un verb acid și-o replica mai veninoasa... !

Vouă, Piedone va spune așa: Fie-va tastele acide, cum vi s-a dictat in ședința aia... Știți voi!

Pana una, alta, ii voi ajuta pe acești copii, pentru ca... așa vrea comunitatea, așa mi-e destinul!

PS: Îți multumesc, Dan Negru!

Cu respect, primarul Piedone”, e mesajul postat de primarul Sectorului 5.