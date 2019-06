Atleta Alina Rotaru s-a calificat la Jocurile Olimpice din 2020

Atleta Alina Rotaru a realizat, duminică, baremul pentru Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo, anunţă Federaţia Română de Atletism, scrie Mediafax.

Mai mult decât atât, Rotaru şi-a asigurat prezenţa şi la Campionatul Mondial în aer liber de la Doha. Rotaru a sărit duminică 6.91 m, în cadrul turneului Hanauerland-Spiele de la Freistett (Germania). Într-un interviu acordat site-ului Federaţiei Române de Atletism, Rotaru a vorbit despre calificarea la Jocurile Olimpice: "Mă bucur enorm ca în sfârşit am reuşit sa pun o săritură bună pe prag. Sezonul acesta l-am început foarte bine şi aşteptam de mult un rezultat bun. Am avut concursuri foarte bune până acum, dar mereu săriturile lungi (6.80-6.90), erau ciupite şi terminam concursul cu un rezultat care nu arăta adevărată mea valoare. Am avut răbdare şi azi în sfârşit am reuşit, 6,91m. Urmează încă o serie de concursuri până pe 15 iulie şi apoi o să începme pregătirea pentru Mondialul de la Doha", a spus Alina Rotaru.

Alina Rotaru a câştigat proba de săritură în lungime de la Freistett, după ce a făcut de trei ori recordul stadionului: 6,60m, 6,65m şi 6,91m. Pe lângă Alina Rotaru, o altă atletă şi-a mai asigurat recent prezenţa la Jocurile Olimpice de vară. Este vorba despre Florentina Iucşo, care va concura la săritura în lungime.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo va fi prezentă şi echipa de fotbal a României, după parcursul superb de la EURO 2019 U21.