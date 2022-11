Au bubuit proteste de mare amploare în China: zeci de mii de oameni sunt pe străzi și luptă cu poliția/ Video

În China au bubuit proteste de amploare, iar zeci de mii de oameni au ieșit în stradă. Restricțiile împotriva Covid-19 și faptul că în restul lumii oamenii au libertate, toate acestea au provocat furia chinezilor. Sunt primele proteste de mare amploare împotriva regimului condus de Xi Jinping.

Transmiterea la televiziune a meciurilor Cupei Mondiale de fotbal din Qatar a dus la o creștere a tensiuni în societatea din China. Oamenii sunt nemulțumiți că nu pot participa la evenimente dedicate fotbalului și se întreabă de ce doar în China se aplică reguli stricte anti-COVID.

Mass-media de stat chineză a acordat o atenție uriașă Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, însă efectul nu a fost cel așteptat. Evenimentul fotbalistic prezentat la televizor a alimentat frustrările oamenilor legate de restricțiile COVID, potrivit BBC, informează Mediafax.

Pe lângă faptul că echipa națională a Chinei nu s-a calificat la Cupa Mondială, scenele de bucurie ale oamenilor care nu poartă măști din Qatar au iritat telespectatorii, care au fost descurajați să se adune pentru a urmări meciurile.

Mulți au folosit Cupa Mondială pentru a se plânge online de strategiile existente în China. Țara menține o politică „Zero-COVID" în care comunități întregi sunt închise, pentru a preveni răspândirea virusului. În prezent, China se confruntă cu cea mai gravă evoluție a pandemiei din ultimele șase luni, iar în ultimele două săptămâni a crescut numărul blocajelor instituite de autorități.

Fotbalul este foarte popular în China. Președintele Xi Jinping este cunoscut ca fiind un iubitor al acestui sport și a vorbit despre faptul că este un vis pentru țară să câștige Cupa Mondială. Drept urmare, meciurile din Qatar sunt difuzate de postul național de televiziune CCTV, iar mass-media de stat a încercat să amplifice „prezența" Chinei. Global Times a relatat despre cum produsele fabricate în China „de la autobuze până la aparate de aer condiționat sunt bine reprezentate la eveniment". De asemenea, canale importante, precum CCTV, au promovat prezența steagurilor chineze la ceremonia de deschidere, precum și faptul că doi urși panda giganți au sosit în Qatar pentru a se „întâlni" cu vizitatorii.

Dar este evident că pandemia a pus o piedică sărbătorilor din China. În marile orașe, focarele au dus la închiderea afacerilor neesențiale, iar oamenii au fost îndemnați să își limiteze mișcările. Neavând baruri unde să meargă, fani „aleg să urmărească meciurile acasă, alături de familiile lor". De asemenea, zborurile între Qatar și China sunt foarte puține împiedicându-i pe cei care vor să urmărească evenimentul pe stadion.

Ca urmare, mulți chinezi simt o izolare acută urmărind evenimentul din Qatar. O scrisoare deschisă care punea sub semnul întrebării strategia țării „Zero-CoOVID” și care întreba dacă China se află „pe aceeași planetă" cu Qatar s-a răspândit rapid marți pe mesageria mobilă WeChat, înainte de a fi cenzurată.

Pe rețeaua de socializare Weibo, asemănătoare Twitter, abundă comentariile telespectatorilor, care spun că vizionarea meciurilor din acest an îi face să se simtă separați de restul lumii.

There were also angry protests in Guangzhou again last night. #Guangzhou #ChinaUprisingThread #China pic.twitter.com/mAPiIT6xMM

Recent protests at a Foxconn factory in China where workers are being exploited to produce iPhones for Apple customers.



*tweeted with an iPhone ????pic.twitter.com/kOohb9LOBh