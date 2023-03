Au distracția în sânge: Românii au luat cu asalt festivalul Massif din Poiana Brașov, primul de acest gen din țară

Peste 15.000 de participanți au fost înregistrați în cea de-a doua zi a festivalului Massif din Poiana Brașov.

Potrivit organizatorilor, pentru Inna, experiența Massif a fost o premieră: a fost pentru prima dată când a avut o apariție live pe timpul zilei. Fanii artistei au dansat la fiecare hit, atmosfera a fost atât de frumoasă încât Inna a inclus în show-ul ei o piesă cerută de miile de fani aflați la mainstage.

„Nu aveam inclus în lista de piese pentru festivalul Massif single-ul , dar a fost momentul acela în care toată lumea cânta și asta m-a convins. A fost o experință extraordinară pentru mine”, a declarat Inna.

Un alt artist român care a generat euforie maximă în rândul fanilor a fost Killa Fonic. Toata lumea aflată la mainstage a cântat fiecare vers al fiecărei piese din show-ul live.

Duo-ul Kadebostany a completat lista artiștilor live din cea de-a doua zi a festivalului cu un show impecabil, în care fanii au regăsit succesele celor doi artiști elvețieni, dar și piese noi. Atmosfera de la mainstage a trecut la nivelul următor odată cu DJ set-ul olandezului Quintino, unul dintre headlinerii internaționali din line up-ul primei ediții a festivalului. Cei doi membri ai proiectului Dirty Nano au avut o invitată surpriză. Giulia a urcat pe mainstage și a interpetat live cea mai nouă colaborare cu Dirty Nano, „Fumez Amintiri”.

Alex Super Beats, HVNDS, Adrian Șaguna b2b Mike Kross au completat line-up-ul de la mainstage, scrie mediafax.ro.

Scenele G.O.A.T. (Greatest Of All Time) și Retro Fantesia au fost locul preferat al amatorilor de pop, disco, R&B, folclor experimental, trap, garage. Damian Drăghici și Orchestra Damian & Brothers, Andreea Esca și Otravă, The Hollygood Gang și David Ciente au făcut show-uri extraordinare care au umplut până la refuz cortul G.O.A.T. Același lucru s-a întâmplat și la Retro Fantesia unde DJ-i români au readus pe scenă cele mai cunoscute piese din anii ‘80, ‘90 și începutul anilor 2000.

Oamenii s-au distrat și la cele 3 apres-ski-uri partenere festivalului.

Duminică, în ultima zi a festivalului pe scena principală vor veni MORTEN, Ian, Deliric x Silent Strike, Oscar alături de alți artiști și DJ români și internaționali.