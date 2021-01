Au făcut spectacol la Pro TV, unde s-au și căsătorit, iar acum spun că au avut COVID-19 de două ori: 'A avut o formă gravă. Am crezut că moare'

Brigitte și Florin Pastramă au fost infectați cu noul coronavirus de două ori! Potrivit spuselor brunetei, partenerul ei de viață a avut o formă mai gravă, trecând prin niște momente cumplite din cauza dificulaților de respirație.

Bruneta susține că simptomele de atunci au fost ușoare, iar în trei zile au reușit să depășească momentul. La câteva luni, în septembrie, Brigitte și Florin Pastramă l-au contactat din nou, însă de data aceasta afaceristul a avut o formă mai gravă a virusului, fiind nevoie de intervenția cadrelor medicale.

„Am făcut deja de două ori. Prima dată nu am știut că am avut. A fost în martie, la sfârșit și am avut simptome foarte ușoare două, trei zile. Noi am făcut la sfârșitul lui august, începutul lui septembrie a doua oară și din cauza simptomelor ne-am dat seama că și anul trecut am avut. Eu am transpirat foarte tare, el tușea foarte tare și apoi am fost foarte obosiți. Am luat niște tratamente naturale. El a avut o formă mai gravă. Nu putea să respire.

Dacă ai fost foarte ușor simptomatic, atunci te reinfectezi foarte ușor. Am avut simptome aiurea a doua oară. Eu nu am avut atât de nasoale, dar au ținut șapte zile. Florin a ajuns la spital. Eu am chemat salvarea, iar a doua oară am crezut că moare și nu a mai vrut să vină salvarea. ”, a spus Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Mai mult de atât, Brigitte a mărturisit că îl obligă și pe Florin Pastramă să își facă vaccinul anti-COVID, deși el nu vrea, și se vor înscrie pe lista de așteptare luna viitoare.