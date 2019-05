UPDATE - Audierea candidaților la CCR în Camera Deputaților: Gheorghe Stan promite să fie imparțial / Cupșa: Îmi place să cred că înțeleg statul de drept

Audierea candidaților pentru un mandat de judecător CCR au început, marți dimineață, la comisia juridică a Camerei Deputaților, cu propunerea avansată de liberali, deputatul Ioan Cupșa.

„Avem nevoie de organizare sociala eficienta, ca interesele noastre legitime, drepturile si interesele noastre fundamentale sa fie protejate. Imi place sa cred ca inteleg notiunea de stat de drept, ce importante sunt drepturile si libertatile fundamentale pentru a putea fi definiti ca oameni. Cred ca un judecator al CCR pentru a fi independent trebuie sa fie integru si competent. Daca voi fi numit in aceasta functie voi fi reprezentantul fiecarui cetatean al Romaniei”, a spus Cupșa.

Candidatul propus de USR, avocatul Vlad Ștefan, a spus:

„Voi insista asupra unui aspect esential in aplicarea Constituției. Constituția este un mecanism viu, e aplicată de oamnei, îmi place să spun că dreptul nu este o simplă de cuvinte, cum viața nu e o singură înșiruire de secunde. Este apanajul oamenilor să se adapteze. La CCR ar trebui o ponderare, în opinia mea, o spun cu toată responsabilitatea. Deciziile interpretative nu trebuie să fie excesive”

Gheorghe Stan (din partea PSD-ALDE):

`Mi-am indeplinit atributiile cu impartialitate in calitate de magistrat, consider ca numirea unui magistrat reprezinta o garantie reala a independentei CCR. Daca as fi ales judecator CCR m-ar interesa sa respect suprematia Constitutiei”.

Citește și: Klaus Iohannis, REFUZAT la Iaşi. Insistenţele consilierilor nu au dat roade (surse) .