Auchan deschide 400 de magazine în stațiile OMV Petrom

OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est şi Auchan Retail România, subsidiara din România a Auchan Retail, unul din cele mai mari grupuri mondiale de comerţ alimentar, au anunţat joi că extind parteneriatul pentru deschiderea de magazine de proximitate MyAuchan în staţiile de distribuţie Petrom. Acest parteneriat presupune deschiderea a 400 de magazine MyAuchan în toată reţeaua Petrom, din peste 250 de localităţi, în următorii cinci ani, potrivit news.ro.

"OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est şi Auchan Retail România, subsidiara din România a Auchan Retail, unul din cele mai mari grupuri mondiale de comerţ alimentar, anunţă acordul de extindere a parteneriatului pentru deschiderea de magazine de proximitate MyAuchan în staţiile de distribuţie Petrom. Parteneriatul aduce împreună două branduri recunoscute în România pentru raportul avantajos calitate-preţ", au anunţat companiile.

Zona de magazin existentă în cadrul staţiei de distribuţie carburanţi va fi reamenajată şi va propune clienţilor comerţul de proximitate MyAuchan. Remodelările magazinelor sunt programate să fie realizate pe parcursul următorilor ani.

"În funcţie de suprafaţa staţiei, pe rafturi se vor găsi până la 2.500 de produse dintr-o gamă variată: de la produse alimentare, inclusiv produse proaspete, fructe şi legume, până la produse non-alimentare, precum cosmetice, detergenţi, produse pentru bebeluşi şi accesorii auto, la preţuri MyAuchan net avantajoase pentru comerţul de acest tip derulat în benzinării", precizează companiile.

Staţiile Petrom vor intra într-un amplu proces de modernizare care, pe lângă amenajarea de magazine MyAuchan, include înlocuirea elementelor de identitate vizuală, precum şi lucrări exterioare în zona pompelor şi în cea a serviciilor adiacente (spălătoria de maşini, alimentarea cu GPL).

"Extinderea parteneriatului cu Auchan Retail România la nivelul întregii reţele de staţii Petrom reprezintă un pas important în dezvoltarea brandului Petrom şi un reper în strategia noastră de a îmbunătăţi experienţa clienţilor noştri. Cu o singură oprire, clienţii noştri vor avea posibilitatea de a-şi face cumpărăturile, odată cu alimentarea cu carburanţi, economisind timp. Această abordare este unică şi inovatoare pe piaţa din România şi vine în întâmpinarea aşteptărilor consumatorului modern şi ale generaţiei tinere, cu un program cotidian dinamic şi alert. Continuăm astfel povestea de succes şi ne consolidăm poziţia ca brandul cu cel mai bun raport calitate-preţ din retailul de carburanţi din România", spune Radu Căprău, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil pentru activitatea Downstream Oil.

În plus, în cadrul a cinci staţii-pilot de distribuţie, se vor crea culoare rapide, respectiv pompe la care se poate achita direct, cu cardul sau cu telefonul mobil.

"Suntem bucuroşi că, împreună cu partenerul nostru OMV Petrom, am ajuns în etapa în care demarăm concretizarea unui vis frumos, a unei adevărate provocări de business, dar şi a unei inovaţii pentru piaţa de retail: să aducem, în premieră pentru România, know-how-ul, gamele şi preţurile unui specialist în retailul alimentar, în staţiile celui mai mare retailer naţional de carburanţi. După toate testele făcute în cei trei ani de la demararea proiectului pilot, am reuşit să configurăm un model de magazin MyAuchan care să răspundă cel mai bine nevoilor clienţilor în mişcare, dar şi celor care locuiesc în imediata vecinătate pentru că venim cu un concept de magazin de proximitate, cu produse alimentare şi nealimentare şi o experienţă unică de cumpărare. Vom remodela magazinele din staţiile Petrom pe parcursul mai multor ani pentru a oferi clienţilor un comerţ sub brandul MyAuchan iar, progresiv, vom adăuga din ce în ce mai multe servicii de comerţ digital, în completarea serviciilor deja oferite de Petrom", afirmă Ionuţ Ardeleanu, director general Auchan Retail România.

Cooperarea dintre OMV Petrom şi Auchan Retail România, un concept nou pentru piaţa din România, a început în anul 2017 cu o fază-pilot în care au fost deschise magazine de proximitate MyAuchan în staţii de distribuţie marca Petrom, atât din zone urbane, cât şi în zone rurale din România. În această fază, s-a urmărit testarea modelului de afaceri şi evaluarea potenţialului acestei colaborări.

În februarie 2019, OMV Petrom şi Auchan Retail România au semnat un Memorandum de Înţelegere cu scopul de a analiza extinderea colaborării într-un parteneriat de lungă durată. Memorandumul a fost aprobat de Consiliului Concurenţei în luna iulie a anului trecut.

La finalul lui 2019, OMV Petrom şi Auchan Retail România aveau deschise 17 magazine de proximitate MyAuchan în staţiile de distribuţie marca Petrom.

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de 55,4 milioane bep în 2019. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România şi ţările învecinate prin intermediul a 802 benzinării, la sfârşitul lunii iunie 2020, sub două branduri, OMV şi Petrom.

OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,011% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, deţine 20,639% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,998%, iar 18,352% se tranzactionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de 30,4 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 – 2019.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În perioada 2007-2019, compania a alocat aproximativ 66 milioane euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală.

Auchan România are în portofoliu 33 de hipermarketuri Auchan, cinci supermarketuri Auchan şi o reţea de 26 magazine de proximitate MyAuchan. Are peste 280.000 mp suprafaţa netă de vânzare, aproximativ 10.000 de angajaţi, o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,2 miliarde de euro.