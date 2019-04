AUDIO - 1.750 de primari strâng Guvernul cu ușa / Emil Drăghici, ACoR: Codul Administrativ trebuie adoptat în regim de urgență maximă

O delegație a Asociației Comunelor din România, structură care reunește aproape 90% din primăriile de la nivel național, i-a cerut, luni, ministrului Dezvoltării, Daniel Suciu (PSD), într-o întâlnire la sediul ministerului, adoptarea de către Guvern în regim de urgență a Codului Administrativ pe care aleșii locali îl așteaptă de 17 ani. Emil Drăghici, liderul ACoR, a declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO că este nevoie de reducerea numărului consilierilor locali, că ar trebui să se renunțe la ipocrizia prefecților apolitici și că primarii ar trebui să primească dreptul de a numi viceprimarul indiferent de majoritatea din primărie.

Codul Administrativ a fost adoptat anul trecut în Parlament dar a fost respins de Curtea Constituțională. Proiectul comprimă într-un singur act normativ aproape 20 de legi și ordonanțe referitoare la administrația publică locală și aleșii locali se plâng că supralegiferarea a creat un haos din cauza prevederilor contradictorii. Acum, Guvernul se pregătește să adopte prin ordonanță de urgență Codul Administrativ.

Știripesurse.ro: - Ați discutat cu Guvernul? Am înțeles că se lucrează la un nou proiect.

Emil Drăghici: -Nu la un nou proiect, e același proiect cu armonizarea reglementărilor deja parcurse până la această dată cu cele care au devenit active, iar Asociația Comunelor din România a avut o întrunire cu vicepremierul Suciu și în unanimitate am ajuns la concluzia că se impune adoptarea în regim de urgență. Sunt o serie întreagă de reglementări conexe și se vine în an electoral și nimeni nu o să mai poată face nimic la anul și trebuie să le avem pe toate puse la punct la nivelul administrației publice locale.

- Care proiect rămâne?

- Cel care a trecut de Parlament, acela se poate numi că a fost însușit pentru că dintr-un viciu de procedură s-a constatat neconstituționalitatea lui.

- Cele mai importante modificări pentru aleșii locali care sunt?

În sensul asanării legislației, armonizării pe mai multe fronturi și să nu mai avem legislație paralelă în domeniul administrației publice locale.

- În ceea ce privește situația prefecților?

Dacă vrem să fim cinstiți și drepți, cei mai apolitici sunt prefecții, dar de fapt sunt cei mai politici, că la fiecare schimbare de Guvern se schimbă și atunci întrebarea mea este: trebuie să fim la infinit ipocriți? În sensul că suntem fete mari, dar de fapt stăm pe autobandă? Așadar, așa stau lucrurile și e bine să punem în barca normalității realitatea.

- Alte modificări importante?

-Vă dau exemplul viceprimarilor. Viceprimarul este eminamente cel care îl ajută în muncă pe primar. Legislația actuală îl scotea oarecum din joc pe primar în a-l propune. Or, nu ni se pare corect și noi, ACoR, am mers cu un alt principiu nepreluat, dar poate reușim să-l introducem, că viceprimarul trebuie să fie numit în funcție prin dispoziția primarului, pentru că dacă vine viceprimar ăla care este opozantul tău, vă dați seama că acolo va fi o armonie...Cel mult, să fie numit viceprimarul în funcție numai la propunerea primarului, dar și aici avem o problemă, că dacă primarul nu are o majoritate, ceilalți care constituie majoritatea vor spune că îl băgăm pe ăsta să fie un ghimpe în mandat. Cui servește o astfel de hârjoneală?

Noi reclamăm o foarte mare politizare la nivelul comunelor dat fiind faptul că avem 11 consilieri la 1000 si ceva de oameni, nu se poate. Or, la un oraș mare de 200.000 de locuitori, ai 27 sau 28 de consilieri locali. E clar că aici avem o încărcătură politică foarte mare la nivel local. Dar toate partidele vor să aibă cât mai mulți în fiecare unitate administrativ teritorială.

Proiectul Codului Administrativ este propunerea Asociației Comunelor din 2002, de 17 ani tot pedalăm pe nevoia de (a fi adoptat, n.red.), iar din 2003 am venit și cu propunerea Codului Finanțelor Locale. Acum te duci și ai 10-15 reglementări în domeniu, de multe ori iscându-se și aspecte contradictorii.

- Când ar urma să fie adoptat Codul Administrativ?

- Noi doar propunem, alții decid. Rugămintea și presiunea ACoR, indiferent din ce partid ar fii un primar, este pentru elaborarea lui în regim de urgență maximă.