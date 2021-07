AUDIO - Albumul 'Sour' al actriţei şi cântăreţei Olivia Rodrigo a revenit pe primul loc în topul american al albumelor

„Sour” al actriţei şi cântăreţei Olivia Rodrigo a revenit pe primul loc în topul american al albumelor şi a înregistrat astfel a treia săptămână neconsecutivă în fruntea listei, informează News.ro.

Albumul a urcat două poziţii în Billboard 200, după ce a fost vândut în 88.000 de unităţi în SUA în săptămâna încheiată pe 8 iulie, potrivit MRC Data.

„Sour” a debutat pe primul loc în clasamentul din 5 iunie şi s-a mai poziţionat în fruntea topului din 3 iulie.

Doja Cat şi „Planet Her” s-au menţinut pe poziţia secundă, cu 68.000 de unităţi vândute în a doua săptămână de la lansare.

Rapperii Lil Baby şi Lil Durk s-au clasat pe poziţia a treia, în urcare un loc, după ce albumului lor, „The Voice of the Heroes”, a fost vândut în 47.000 de unităţi în a cincea săptămână de la apariţie.

Cântăreţul country Morgan Wallen şi „Dangerous: The Double Album” au urcat două locuri, până pe patru, după ce albumul a fost vândut în 46.000 de unităţi în a 26-a săptămână de la debut.

Cel de-al patrulea album de studio semnat G Herbo, „25”, este singurul debut din top 10 al Billboard 200 şi chiar dintre primele 40 clasate. Materialul discografic, pe care sunt incluse colaborări cu 21 Savage, Gunna, The Kid Laroi, Lil Tjay, Polo G şi Rowdy Rebel, a ocupat locul al cincilea, după ce a fost vândut în 46.000 de unităţi.

Top 10 al Billboard 200 este completat de Tyler, the Creator cu discul „Call Me If You Get Lost”, Polo G cu „Hall of Fame”, Dua Lipa cu „Future Nostalgia”, Migos şi „Culture III” şi de Moneybagg Yo cu „A Gangsta’s Pain”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).