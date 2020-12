AUDIO Britney Spears şi Backstreet Boys au lansat hitul momentului

Britney Spears şi Backstreet Boys au lansat un nou cântec numit "Matches" care face parte din reeditarea de lux a albumului lui Spears din 2016 "Glory", anunţă Variety.

"Matches" împreună cu prietenii mei de la Backstreet Boys a fost lansat!", a scris pe Twitter Spears după ce cântecul a fost lansat vineri dimineaţă. "Sunt nerăbdătoare să ascult părerile voastre despre cântecul nostru", potrivit news.ro.

Citește și: Fundația Bill și Melinda Gates, donație uriașă de bani pentru dezvoltarea unor vaccinuri mai ieftine împotriva COVID-19

Membrii trupei au scris: "Ce zi glorioasă este... am fost întrebaţi despre posibilitatea unei astfel de colaborări în ultimii 20 de ani şi astăzi este ziua! BritneyXBackstreet este în sfârşit aici!".

"Matches" este produs de Ian Kirkpatrick şi Michael Wise şi coscris de perechea Justin Tranter şi Asia Whiteacre.

Cântecul vine după ce săptămâna trecută a fost lansat "Swimming in the Stars" pentru a marca ziua de naştere a lui Spears. Este de asemenea disponibil pe ediţia de lux a albumului relansat "Glory".

"Swimming in the Stars" este un extras de pe albumul lansat în urmă cu patru ani. Acesta este al doilea cântec din sesiunea de înregistrări lansat în afara materialului discografic, după „Mood Ring (by Demand)”.

Britney Spears, ale cărei discuri au fost vândute în aproximativ 150 de milioane de copii, de la debutul din 2001, este unul dintre cei mai populari artişti pop din istorie.

Citește și: Noi vești importante! Cu cât ar trebui să crească, până la urmă, alocațiile începând cu noul an

Născută pe 2 decembrie 1981, în McComb (Mississippi), este cântăreaţă, dansatoare şi actriţă. Primele două albume de studio ale ei, „Baby One More Time” (1999) şi „Oops!... I Did It Again" (2000), au ajutat-o să devină o vedetă a muzicii pop. De atunci, Britney Spears a câştigat numeroase trofee şi distincţii, între care un Grammy şi două trofee Emmy, a lansat în total 9 albume de studio, cel mai recent fiind "Glory", apărut în august 2016.

Înfiinţat pe 20 aprilie 1993, grupul Backstreet Boys este format din cinci membri: A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter şi Kevin Richardson.

Backstreet Boys a lansat albumele "Backstreet Boys” (1996), ”Backstreet's Back” (1997), "Millennium” (1999), "Black & Blue” (2000), "Never Gone” (2005), "Unbreakable” (2007), "This Is Us” (2009) şi "In a World Like This” (2013), care s-au vândut în peste 130 de milioane de copii pe plan mondial.