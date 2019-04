AUDIO - Cum votează senatorii ALDE cererea de urmărire penală a lui Tăriceanu

Senatorul Dorin Bădulescu, reprezentantul ALDE în Comisia Juridică, a explicat pentru ȘTIRIPESURSE.RO cum se raportează partidul la cererea de urmărire penală a președintelui formațiunii, Călin Popescu Tăriceanu.

Comisia Juridică a Senatului este așteptată, marți, să dea un raport privind cererea DNA. Procurorii au cerut ridicarea imunității lui Tăriceanu pe 7 noiembrie 2018, dar raportul comisiei juridice a fost prelungit după ce mai mulți senatori PSD au depus cereri de consultare a dosarului. Procurorii îl acuză pe Tăriceanu că ar fi primit indirect, în perioada 2007 – 2008, pe vremea când era premier, mită aproximativ 800.000 de dolari de la o firmă austriacă.

„Deocamdată nu a fost pusă pe ordinea de zi, după cum ați văzut, nu eu fac ordinea la zi. Și noi dorim să se dea o cerere dar se pare că sunt foarte multe cereri ale unor colegi care vor să studieze, din câte știu, care vor să studieze dosarul. Nu pot să afirm eu că este benefic sau nu, nu am căderea să apreciez acest lucru. În schimb, o astfel de decizie trebuie foarte bine cumpănită pentru că Senatul este titularul acțiunii penale și trebuie să studieze foarte bine având în vedere că sunt 17.000 de pagini eu cred că întârzierea are o justificare. Eu m-am uitat pe documentele principale, nu pot să zic că am văzut toate cele 17.000 de file. Sigur mi-am format o părere, dar nu vreau să o discut. Părerea mea nu este publică”, a spus Dorin Bădulescu pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

El a adăugat că la partid nu s-a discutat subiectul și spune cum va vota fiecare senator ALDE: `Nu există discuții cu privire la acest lucru și nici nu au existat, nu s-a pus problema să se discute așa ceva până la acest moment și probabil că fiecare senator va vota în funcție de propria conștiință și de câte cunoștință are despre dosar, sigur astea sunt criteriile, eu așa văd situația'.

