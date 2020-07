AUDIO incredibil - Un candidat PNL ameninţă un director de spital: 'Mă opresc la Orban, direct'

Managerul Spitalului din Buhuși îl acuză pe candidatul PNL la Primăria Buhuși, Florin Diaconu, de șantaj și amenințare. Costel Poiana, director al Spitalului Buhuși, a semnalat public că a fost sunat și amenințat „cu Orban” dacă se mai ia de omul lui Diaconu. Este vorba de un medic care este angajat al spitalului, transmite bacau.net.

„Referitor la informarea de zilele trecute, pot să vă spun că este vorba despre un om politic, candidat la funcția de primar și care m-a sunat pentru a mă șantaja cu privire la omul care lucrează pentru el în spital.Am întrebat dacă îmi cere să încalc legea, dar nu am primit un răspuns. Printre altele, mi s-a reproșat că sunt prea mulți medici pe anumite specialități, că niciodată nu au fost atâția, iar dacă nu-i respect indicațiile, să mă aștept la repercursiuni. Am încercat să explic că într-o instituție sanitară sunt reglementări interne și externe, program de lucru, decizii peste care nu se poate trece, dar nu am fost ascultat și nici lăsat să dau exemple. Sunt sigur că cei cărora le este rostit numele, vor lua atitudine când vor avea acces la declarație! Intenționez să depun o plângere în acest sens, asta dacă vrem să mișcăm ceva și să nu acceptăm astfel de mizerii!” a declarat Costel Poiana, manager al Spitalului Buhuși.

O înregistrare apărută în spațiul public prezintă o conversație dintre cei doi – candidatul PNL la Primăria Buhuși, Florin Diaconu și managerul de spital, Costel Poiana – în care cel din urmă este amenințat cu premierul României, Ludovic Orban:

„Constantin Poiană: „Buna ziua, domnule Florin! Cu stimă!”

Florin Diaconu: „Salut, Costel! Te deranjez cu o singură rugăminte, foarte importantă”

Constantin Poiană: „Da, cu drag..”

Florin Diaconu: „Te rog frumos, ca să fie toată treaba bună, nu te mai lua de Toron. Toron este omul meu, e omul care muncește pentru mine în spital și în orașul Buhuși.”

Constantin Poiană: „Dar cu ce m-am luat de el?”

Florin Diaconu: „Tu dacă dai în el, dai în mine”

Constantin Poiană: „Da, dar el face niște încălcări…”

Florin Diaconu: „Nu face nicio încălcare. De 20 de ani el este medicul acestui oraș. Îl cunosc de când lucra mama în Chirurgie.”

Constantin Poiană: „Uite, de exemplu, refuză să-mi semneze triajul”

Florin Diaconu: „Costel, îți promit că nu mă opresc nici la prefect, nici la Arim (n.r dr. Arim Carmen Mihaela, director executiv DSP Bacău), mă opresc la Orban, direct. Te rog frumos, lasă-mi omul în pace! Atât te rog!”

Reactia lui Florin Diaconu:

„Da, am intervenit pentru prietenul meu, medicul chirurg Toron!