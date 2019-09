AUDIO - Șofer de autobuz, bătut de doi bărbați, în timp ce vorbea cu polițistul la telefon

Un șofer al companiei de transport public din Sibiu a fost bătut de doi cetățeni de etnie romă, chiar în timp ce sunase la 112 și vorbea cu polițistul. Șoferul a fost urmărit în trafic de cei doi bărbați, asta după ce i-a zis mamei acestora să se dea din mijlocul drumului pentru că încurcă traficul.

Șoferul Tursib, Florin Florescu, a explicat pentru Turnul Sfatului cum s-au petrecut evenimentele.

”Pe acea stradă sunt ample lucrări la canalizare acum. La un moment dat, o doamnă de etnie romă era pe mijlocul străzii. Oamenii au strigat să se dea la o parte, dar nu cred că femeia a priceput despre ce este vorba. Când am ajuns și eu în dreptul ei i-am strigat să se dea la o parte, să nu fie lovită de autobuz”, descrie Florin Florescu.

La nici 100 de metri distanță, autobuzul condus de Florin Florescu a oprit în stație, moment în care la geam i-a apărut un bărbat care a început să îl înjure și amenințe, sub motiv că femeia din mijlocul drumului era mama sa. ”M-a scuipat, am închis geamul, apoi a început să dea cu pumnul în geam”, susține șoferul autobuzului.

La plecarea din stație, acesta a văzut că bărbatul care îl amenința s-a urcat la volanul unui microbuz, pornind astfel pe urmele autobuzului Tursib. Și la îndemnul altor călători, pe drumul către capătul traseului, șoferul a cerut sprijinul Poliției prin intermediul 112. ”Am pornit către capătul traseului, iar la CEMA, am întors autobuzul, iar ei mi-au blocat pornirea. Din dreapta microbuzului, alături de șofer a mai coborât o persoană, au început să strige să cobor că îmi iau gâtul. Cel din dreapta microbuzului a intrat în cabina mea, căci ușile noastre pot fi deschise și de afară prin apăsarea unui buton, și a început să mă lovească. Îmi dădea cu picioarele în cap”, derulează Florin Florescu firul evenimentelor.

Ascultați întregistrarea convorbirii dintre șofer și polițist.

Ulterior agresiunii, polițiștii l-au dus pe Florin Florescu la Serviciul de medicină legală. ”Numitul Florescu Florin prezintă leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corpuri dure. Leziunile pot data din 4 septembrie 2019 și necesită cinci-șase zile de îngrijiri medicale pentru vindecare, dacă nu survin complicații”, sunt concluziile din certificatul medico-legal.