Augustin Lazăr anunță declarații în plin scandal - Este vorba despre soluționarea unui dosar istoric

Astăzi, 8 aprilie 2019, la ora 11:00, domnul Augustin Lazăr, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va face o declaraţie de presă, la sediul instituţiei, et. I, Sala de consiliu. Declaraţia de presă priveşte soluţionarea unei cauze istorice, transmite Parchetul General.

Cel mai probabil este vorba despre trimiterea in judecata a dosarului Revolutiei.

Declarația de presă vine in contextul in care, in ultima perioada, in spatiul public a fost intens dezbătut trecutul de procuror din regimul comunist al actualului procuror general al Romaniei.