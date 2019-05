Augustin Lazăr SPULBERĂ SPECULAȚIILE - De ce a decis, de fapt, să se pensioneze după scandalul Aiud

Fostul procuror general Augustin Lazăr susține că decizia sa de a se pensiona nu are nicio legătură cu scandalul Penitenciarul Aiud, pe care îl cataloghează ca fiind unul creat artificial. Lazăr susține că

"Orice mandat are un sfârșit. Eu din timp mi-am verificat stadiul tuturor obiectivelor pe care le aveam și am analizat cu CSM. Am procedat în așa fel încât am reușit în final, chiar cu câteva săptămâni înainte, să îndeplinesc ultimul dintre obiectivele proiectului meu, Dosarul Revoluției. În continuarea proiectelor pe care le aveam în desfășurare și care trebuie continuate, am crezut că este de datoria mea să fac această, că aș putea continuă cu un nou mandat. Am realizat un nou proiect managerial și m-am prezentat la interviul care a avut loc în cadrul procedurii organizate de Ministerul Justiției.

După cum s-a văzut, această procedura a avut numeroase vicii, iregularități. Unii dintre colegii care au participat la ea o critică și o contesta în instanță. Aveam de ales: nefiind propus în cadrul procedurii, în contextul în care mi se încheia mandatul am avut o discuție la CSM, Secția de procurori, apoi am decis să-mi depun cererea de pensionare", a declarat fostul procuror general pentru Revista 22.