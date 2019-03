Augustin Zegrean, profeție NEAGRĂ pentru Kovesi: Va continua să fie condamnată! Unii s-au speriat foarte tare

Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, susține că Laura Codruța Kovesi este vânată din cauza faptului că dorește să fie procuror-șef al Parchetului European și dacă va înregistra o victorie la Bruxelles, în țară ea va fi în continuare condamnată.

”Mi se pare firesc tot ce se întâmplă aici. Eu am spus asta când au început audierile la Comisia Europeană. Am spus că astfel o vor putea opri. Și asta se vrea. Dacă are interdicție... Să fie numit procuror-șef european și ea să nu aibă voie să părăseasca țara... Dacă acolo se va continua să fie numită, aici se va continua să fie condamnată. După cum merg lucrurile acolo se va ajunge.

Nu vreau să fiu profet, dar mă tem că acolo se va ajunge.

A intrat totul în vrie, s-au speriat unii atât de tare... Chiar dacă nu va fi ea procuror-șef european, lucrurile tot nu se vor opri, pentru că indiferent cine va fi acolo, ei dacă folosesc banii europeni cu alte scopuri decât cele pentru care au fost atribuiți, vor da socoteală.

Procuratura aceea este pentru toată Europa. Nu numai de la noi au băgat mâna în bani. Au folosit banii ăia și sunt state care nu vor să coopereze, știu precis ce vă spun. Spaniolii nu au vrut să coopereze cu tribunalul de la Luxemburg, în legătură cu banii europeni, care și l-a ei se pare că au fost folosiți în alte direcții. Nici grecii nu au vrut să colaboreze. De aceea s-a înființat acest Parchet.”, a declarat Augustin Zegrean, la Digi 24.