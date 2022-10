Augustin Zegrean dă cu tunul după decizia ÎCCJ privind prescripția: După zece ani, uită lumea că ăla a fost primar, deputat sau fata lui Băsescu

Fostul judecător CCR Augustin Zegrean comentează decizia ÎCCJ privind prescripția unor mari dosare de corupție și nu numai. Zegrean spune că dacă în zece ani de zile procurorii nu au instrumentat cazuri celebre de corupție, e ușor inutil să se mai ceară dreptate, fiindcă interesul opiniei publice față de subiect dispare.

Scapă? Ia să stea ei în închisoare și să aștepte termene de genul acesta. Să vedeam ce vor zice. Trebuie să te pui și în pielea celui care stă și așteaptă. În toată lumea și în toate legislațiile de când e lumea au existat termene de prescripției. Să luăm un exemplu, la noi dacă pedeapsa până la 5 ani termenul de prescripție este de 8 ani. În ăia 8 ani nu a avut timp procurorul să facă dosarul și să-l trimită în judecată. Ce a așteptat?

Haideți să luăm un caz corupție, la luare de mită prescripția este pentru unul care are și o funcție publică de 10 ani. Dacă în 10 ani n-ai avut timp să-l cauți, să-l prinzi, să-l judeci, mai are sens judecata? După 10 ani omul ăla oricum e terminat. Pedeapsa are sens când se aplică întocmai și la timp, nu peste 10 ani. Uită lumea și de ăla că a fost primar, deputat sau fata lui Băsescu.

Nici eu nu știu. Eu sunt avocat, practic avocatura de multă vreme. Am dosare pentru care a fost pornită acțiunea penală în 2010 și suntem 2022 și nu s-a dat o soluție. Credeți că omul ăla e bucuros că nu e judecat? Mai ales că unii sunt nevinovați. Rolul pedepsei este să se dea la timp. Nu când uită lumea ce a făcut ăla, a declarat Zegrean pentru Adevărul.ro.