Augustin Zegrean, despre posibilitatea ca legea eliminării pensiilor speciale să fie atacată la CCR: 'Se vor împiedica de un lucru'

Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, a explicat miercuri seară, la B1 TV, că nu este vorba despre o pensie specială a deputaților și senatorilor, ci despre o indemnizație pe care parlamentarii au introdus-o în 2006, când au făcut legea, și tot ei au eliminat-o astăzi, iar „indemnizațiile acestea statul le plătește când are bani, și nu le mai plătește când nu mai are bani”.

Parlamentul a adoptat, miercuri, eliminarea indemnizațiilor speciale pentru deputați și senatori, însă discuțiile privind o eventuală decizie de neconstituționalitate din partea CCR au fost stârnite de un amendament introdus de USR-PLUS, potrivit căruia, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ respectiv, încetează și plata indemnizațiilor speciale aflate în vigoare. Judecătorii Curții stabiliseră deja că o prevedere de acest gen nu poate avea efecte în trecut, ci numai în viitor.

Întrebat cât de plauzibilă este o sesizare a CCR din acest motiv, Augustin Zegrean a explicat: „Sigur că nu îi poate opri nimeni să sesizeze Curtea dacă vor să o sesizeze – și nu mă refer la parlamentari, pentru că înțeleg că aproape toți au fost de acord cu această aprobare, dar cei care sunt acum în plată probabil că vor ataca la Curtea Constituțională. Este o problemă aici. Se vor împiedica de un lucru. Când au făcut legea, în 2006, nu i-au spus pensie, i-au spus altceva. Dacă era pensie, puteam să discutăm și despre constituționalitate, dar asta nu este o pensie. Este o indemnizație și indemnizațiile acestea statul le plătește când are bani, și nu le mai plătește când nu mai are bani. N-are ce să facă Curtea Constituțională aici, mai ales că este vorba despre parlamentari. Ei și-au dat această indemnizație, ei și-au luat-o”.

Referitor la faptul că indemnizația a fost introdusă de parlamentarii dintr-o legislatură, dar eliminată în alta, fostul președinte al CCR a punctat: „Mulți dintre ei mai sunt și acum acolo”.

Augustin Zegrean a subliniat că este vorba despre o modificare adusă Legii privind statutul deputaților și senatorilor, care „nu are legătură cu alt segment al populației”.

Întrebat dacă în opinia sa posibilitatea ca legea să fie blocată de CCR este una limitată în acest moment, Augustin Zegrean a afirmat: „Da. Am citit și eu proiectul de lege, am văzut ce au adoptat. Nu văd ce ar putea să fie. Dacă ar fi așa cum se spune, că am auzit că spun unii că nu se poate, că legea retroactivează – nu retroactivează, pentru că nu le ia banii pe care i-au primit până acum, doar nu le mai dau de acum încolo.

„Nu e pensie. Nu e din legea pensiilor, nu are nicio legătură cu pensia. Era un ajutor sau o indemnizație pe care parlamentarii o primeau cadou, pentru că și-au petrecut acolo câțiva ani din viață”, a mai spus Augustin Zegrean.