AUR SUB SUFRAGERIA LUI DAN DIACONESCU

Odata ridicata draperia de pe ochii oamenilor, constatam cu stupoare ca nu a ramas mai nimic din marele val nationalist salvator al Romaniei. Precum in orice alta natiune cu o cultura minora, asa cum ne caracteriza Cioran, si pe meleagurile noastre s-a incercat copierea unor curente globale pentru a fi in trend cu restul lumii. Popoarele mici nu au forta unor miscari sociale noi, de aceea nu le ramane decat sa copieze diferite fenomene venite dinspre marile puteri ale lumii. Ca in orice imitatie de tip “forme fara fond” miscarea nationalista urlatoare se dovedeste a fi o mare dezamagire, numai niste neterminati crezand ca Romania poate cadea prada unui suveranism feroce avand ca portavoce pe Nicu Galerie.

Este drept ca in acest ani se poate observa cum diverse puteri din lume sunt dominate politic de o noua forma de autocratie ceva mai moderna avand ca reprezentanti lideri precum Modi, Erdogan sau Orban. Din fericire pentru noi, nu exista grade de comparatie intre liderii suveranisti de pe meleagurile noastre si aceste personalitati de mai sus, asa ca nu putem decat aplauda tamp sceneta nationalista salvatoare pe Tik Tok. Mai mult decat perfect! Cred ca ultimul lucru care ne mai trebuia pe cap, era ca dupa niste trotinetari cu ghiozdane, rai si ametiti de elixirele substantelor interzise, sa ne mai trezim pe la Palatul Victoria cu Nicu Galerie imbracat in ie. Consider ca suficient faptul ca am trecut printr-un experiment social dur la mijlocul secolului XX, nu are rost sa mai incercam diferite aberatii ivite din decaderea Occidentului contemporan.

Nationalismul de rit nou pentru micile puteri este o capcana ridicola. Am explicat in nenumarate articole si nu vreau sa ma repet.

Lucrul esential pe care este obligat sa il faca orice lider cu Romania in suflet este sa ridice bunastarea acestui popor. Trebuie sa ne dezvoltam economic pentru ca fiecare dintre noi sa aiba sansa unei vieti mai bune. Pentru ca acest fenomen sa se intample avem nevoie sa atragem ceea ce ne lipseste - capitalul financiar. Ne putem dezvolta lent pe parcursul unor decenii intregi prin forte proprii sau abrupt in cativa ani atragand investitii straine directe si fonduri europene. Simplu! Nimic complicat.

Evident ca aceasta integrare in fluxurile financiare globale nu ne obliga la copierea tuturor importurilor sociale din Europa. Aici intervine prostia si lenea nationala, lucruri care pot fi reglate urgent. Incercarea de a introduce cu forta in Educatie toate temele deviante aberante sau a transforma teatrele in scene pentru hashtagi dezechilibrati mental, sunt fenomene care pot fi rezolvate rapid cu ceva vointa. Singura nevoie reala de un nationalism autentic in Romania izvoraste din prostia unora care au vrut sa transforme cultura sociala traditionala prin denigrarea Bisericii sau distrugerea Familiei. Pentru asta este nevoie sa fim suveranisti si sa ne aparam echilibrul social frumos mostenit de la bunicii nostri.

Am pariat inca de acum cateva luni ca AUR va lua sub partidul creat in sufrageria lui Dan Diaconescu.

Evolutiile de moment arata ca ne indreptam catre aceasta finalitate pe care orice individ cu doi neuroni o putea anticipa inca de la inceput. Faptul ca marile partide balama gandite de garnizoane, USR si AUR, nu apar pe liste in jumatate din tara arata nivelul. Aceasta este finalitatea cand iti iei mana de pe Drula Bula, Magicianul Voiculescu sau Nicu Galerie.

Romania s-a dezvoltat enorm in ultimii 20 de ani si poporul nu poate fi prostit decat temporar de anumiti mascarici. Nicu Galerie a acaparat piata cu ajutorul imens al garnizoanelor, pe modelul hashtag brevetat de regizori prin tinerii frumosi si liberi de acum cativa ani, pentru a nu se crea o scindarea sociala reala in pandemia mizerabila in care Romania a fost ingropata de USR, Citu sau Orban. Adica o harneala care de aceasta data si-a batut joc de sufletul credulilor care viseaza sincer la nationalism. Ii multumim pentu efort si nunta, il decoram pe ascuns si il sunam peste cativa ani daca avem nevoie de unii imbracati in tricolor prin Piata.

un comentariu de Dana Budeanu