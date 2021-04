AUR vrea la guvernare, dar nu acum

Vicepreşedintele AUR şi coordonator al filialei Timiş a partidului, Mihai Negoescu, a declarat, joi seara, că formaţiunea pe care o reprezintă îşi doreşte foarte mult să ajungă la guvernare, dar nu acum, pentru că nu găseşte "niciun fel de soluţie" la starea în care se găseşte ţara după cele patru luni de guvernare a actualei coaliţii, scrie Agerpres.ro.

"Ne dorim din tot sufletul să ajungem la guvernare, ba, mai mult decât atât, pentru că din ceea ce am văzut în spectrul politic de la noi, nu prea avem de unde să luăm valori şi oameni competenţi. Întotdeauna există altceva mai important care aduce avantaje personale acelor oameni sau camarilei din jurul lor. Nu (dorim la guvernare, n.r.) acum, fiindcă nu găsim niciun fel de soluţie la starea care s-a creat în ultimele patru luni, dar cu siguranţă ne pregătim. În câteva luni, noi va trebui să generăm o echipă pertinentă de specialişti, grupuri în care vor fi inclusiv parlamentarii noştri (...). Noi nu vrem să închidem cartea istoriei (partidului, n.r.) cu un eşec grosolan. Noi avem doar un an de când am apărut şi avem bunul-simţ să ne evaluăm până unde ne este nasul în fiecare moment. (...) S-ar putea ca peste o săptămână să reuşim", a afirmat Mihai Negoescu, într-o conferinţă de presă.

În altă ordine de idei, deputatul AUR de Timiş Titi Stoica le-a lansat invitaţia tuturor parlamentarilor din judeţ, primarului Timişoarei, preşedintelui Consiliului Judeţean, prefectului şi tuturor celor interesaţi să participe la o masă rotundă, "la o discuţie informală". "Să demonstrăm noi, bănăţenii, prin puterea exemplului, că putem face lucruri bune pentru oraş, judeţ şi regiunea Banat", a spus el.

Stoica a detaliat că Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană peste doi ani şi sunt multe chestiuni şi pe infrastructură, şi pe partea culturală, sportivă, "care necesită un consens politic pentru a mişca lucrurile, pentru că altfel vedem doar studii de fezabilitate, promisiuni de demarare a unor proiecte, dar ele nu au nici acest acord politic în arcul puterii".