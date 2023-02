Austin Butler, protagonistul peliculei 'Elvis', cel mai bun actor în rol principal

Actorul american Austin Butler, protagonistul peliculei biografice ''Elvis'', în regia lui Baz Luhrmann, a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal duminică seara la Londra, în cadrul celei de-a 76-a ediţii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului şi Televiziunii (BAFTA), potrivit AFP, potrivit Agerpres.



Actorul în vârstă de 31 de ani a mai concurat în această categorie cu: Brendan Fraser ("The Whale"), Colin Farrell ("The Banshees of Inisherin"), Daryl McCormack ("Good Luck to You, Leo Grande"), Paul Mescal ("Aftersun") şi Bill Nighy ("Living").



În 2022, Will Smith, protagonistul peliculei ''King Richard'', în regia lui Reinaldo Marcus Green, un film care spune povestea ascensiunii surorilor Williams în lumea tenisului, a fost desemnat câştigătorul acestei categorii.



Gala din acest an a premiilor BAFTA, care se desfăşoară la această oră la Royal Festival Hall din Londra, este prezentată de actorul britanic Richard E. Grant, după ce anul trecut, maestră de ceremonii a fost actriţa australiană Rebel Wilson. Marele favorit al galei este lungmetrajul "All Quiet On The Western Front", un remake german al unui film clasic despre ororile războiului, care a primit un număr record de nominalizări - 14.