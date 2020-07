Austria extinde până în martie 2021 schema de prevenire a concedierilor

Austria va extinde până în martie 2021 schema guvernamentală menită să prevină concedierile (Kurzarbeit), a anunţat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, transmite Reuters.

Schema, introdusă în martie 2020 în contextul efectele negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19), permite companiilor să-şi păstreze angajaţii în registrele lor şi să plătească doar pentru orele lucrate efectiv.De asemenea, Guvernul de la Viena va furniza 700 milioane de euro pentru a sprijini recalificarea, ajutând astfel afacerile să găsească personal calificat pentru proiectele lor IT şi pentru a contracara deficitul de forţă de muncă din sectorul serviciilor de îngrijire.Rata şomajului în Austria a urcat la peste 12%, cel mai ridicat nivel de când s-a început publicarea acestor date, în 1946. În prezent, aproximativ 475.000 din cei 4,4 milioane de angajaţi austrieci beneficiază de Kurzarbeit.Luna aceasta, Banca Naţională a Austriei (ONB) estima că economia ţării va înregistra o contracţie de 7,2% în acest an, urmată de un avans de 4,9% în 2021 şi un plus de 2,7% în 2022.