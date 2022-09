VIDEO Autobuze cu deținuți ruși, filmate în apropiere de Ucraina: în urmă cu câteva zile liderul mercenarilor Wagner le vorbea deținuților despre război

O coloană de peste opt autoutilitare ale Serviciului Penitenciar Federal al Rusiei (FSIN) a fost observată în regiumea Tambov din Rusia, relatează canalul rusesc de telegram Baza. Imagini video cu autocarele au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare.

Potrivit canalului, 400 de prizonieri adunați din coloniile din regiunea Tambov au fost duși în camionete "pentru studiu, într-una din regiunile sudice ale Rusiei". O altă coloană de 10-12 autobuze FSIN a fost sesizată în Belgorod, la granița cu Ucraina, relatează Unian. Nu este exclus ca deținuții să fie trimiși să lupte pe frontul din Ucraina.

Rușii și-au dublat mobilizarea sub acoperire, dar recrutează selectiv cetățeni pentru a minimiza tensiunile sociale, relatează sursa citată. Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite susține arată că rușii au epuizat majoritatea forțelor transferate din țările fostei URSS în Ucraina în șase luni de război la scară largă.

Serviciile de informații ucrainene au confirmat că, din cauza pierderilor mari și, în consecință, a refuzului în masă al mercenarilor de a participa la "operațiunea specială", Rusia a fost forțată să suspende trimiterea de noi "voluntari" Și acest lucru, potrivit aceluiași Institut pentru Studiul Războiului, va permite forțelor armate ale Ucrainei să-și consolideze forțele după bătăliile pentru regiunea Harkov și să reia ofensiva.

Recent, pe rețea a apărut un videoclip cu liderul mercenarilor de la Wagner, Evgheni Prigozhin, filmat într-una dintre coloniile rusești, când a cerut prizonierilor să se alăture batalioanelor de voluntari pentru războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit analiștilor militari, Prigozhin este cel care devine "fața războiului", în timp ce șeful Ministerului Apărării al Federației Ruse Shoigu ar fi fost eliminat mediatic din cauza eșecului din regiunea Harkov.

(No joke, and confirmed.) Prison transport trucks with around 400 Russian ex-prisoners now to be trained as soldiers. pic.twitter.com/lcmh3CDKGT