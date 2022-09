Autorităţile din Franţa anchetează ameninţările la adresa unui opozant rus

La jumătatea lui septembrie, autorităţile din Franţa au început o anchetă pentru ameninţări la adresa lui Vladimir Osecikin, directorul unei organizaţii neguvernamentale specializate în apărarea deţinuţilor ruşi, transmite marţi AFP din surse informate despre investigaţii.

Osecikin, refugiat politic în Franţa ca opozant al regimului preşedintelui rus Vladimir Putin, trăieşte în exil la Biarritz. El susţine că în 12 septembrie a fost ţinta unei tentative de asasinat, în timp ce se afla acasă, pe coasta Golfului Biscaya, împreună cu soţia şi copiii.

"În 12 septembrie, către orele 21.00, mă aflam acasă, lucram pe întuneric, nu aprinsesem lumina", a relatat el telefonic agenţiei France Presse. "Când au sosit soţia mea şi copiii, am aprins lumina şi am început să le dăm de cină copiilor, şi am observat un punct roşu (care ar fi putut fi un fascicul laser de marcare a ţintei - n. red. AFP) care se mişca pe balustrada uneia din terase, apoi s-a îndreptat către mine, pe zid. Am stins lumina, ne-am culcat pe jos, am închis obloanele şi am chemat poliţia". El susţine că a auzit apoi focuri de armă. "Când a sosit poliţia, a intrat în casă pe partea cealaltă, iar când au încercat să deschidă oblonul de la unul din balcoane, au auzit şi ei focuri de armă, apoi i-au întrebat pe vecini, care au auzit şi ei focurile de armă", relatează Agerpres.

Surse apropiate de dosar, care nu au confirmat, dar nici nu au infirmat că s-a tras cu arma, se manifestă prudente în privinţa faptelor: ancheta încredinţată poliţiei judiciare are ca obiect ameninţări, nu o tentativă de omor. Parchetul din Bayonne a refuzat să discute procedura la solicitarea AFP.

Organizaţia lui Osecikin, Gulagu.net, denunţă frecvent acte de tortură şi corupţie în sistemul penitenciar din Rusia. În 2021, a difuzat înregistrări video ale unor violuri din închisori şi mărturii ale victimelor şi - eveniment foarte rar - ale torţionarilor. Autorităţile ruse au deschis o anchetă. Gulagu.net susţine că are peste 1000 de înregistrări video cu torturi în închisori.

Osecikin susţine că se află sub protecţia poliţiei, după ce a fost informat la începutul lui februarie că urmează să fie asasinat.