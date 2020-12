Albumul 'Evermore' al lui Taylor Swift se menține pe primul loc în Billboard 200

Albumul „Evermore” al cântăreţei americane Taylor Swift s-a menţinut pe primul loc în Billboard 200, după ce, în a doua săptămână de la apariţie, a fost vândut în SUA în 169.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music/MRC Data, potrivit News.ro.

Vânzările din a doua săptămână de la lansare au fost cu 49% mai mici decât cele înregistrate în săptămâna de debut. Piesele de pe album au fost accesate online de peste 86,1 milioane de ori. Iniţial, albumul a fost disponibil doar pentru descărcare, iar pe 18 decembrie a fost lansat şi în format CD. Variantele casetă şi vinil sunt aşteptate în 2021.

„Evermore” este continuarea „Folklore”, lansat de cântăreaţă în luna august. Acest album a coborât, în ultima săptămână, de pe locul al treilea pe al optulea, cu 53.000 de unităţi vândute.

„McCartney III” al lui Paul McCartney a debutat pe locul al doilea în topul american al albumelor, cu 105.000 de unităţi vândute. Piesele de pe disc au fost accesate online de peste 4,1 milioane de ori.

Muzicianul britanic este primul artist care a avut un album clasat între primele două locuri în fiecare dintre ultimele şase decenii. A fost în Top 2 de opt ori în anii 1970, şi câte o dată în '80, '90, 2000, '10 şi '20. În plus, McCartney este al treilea artist cu albume noi clasate în Top 10 în ultimele şase decenii, după Bruce Springsteen şi James Taylor. McCartney şi Springsteen sunt singurii artişti care au avut albume noi în Top 5 în fiecare dintre ultimele şase decenii.

Locul al treilea în actualul Billboard 200 a fost ocupat de „Music to Be Murdered By” al lui Eminem, care a urcat de pe poziţia 199 după ce rapperul a lansat o versiune deluxe a albumului, cu 16 piese în plus.

Aceasta este intitulată „Music to Be Murdered By: Side B”. Albumul original cu 20 de piese a fost lansat pe 17 ianuarie şi a debutat pe primul loc în topul american. Vânzările pentru ambele versiuni ale albumului au fost luate în calcul acum.

În săptămâna încheiată pe 24 decembrie, „Music to Be Murdered By” a fost vândut în 94.000 de unităţi, dintre care 57.000 sunt reprezentate de accesările online (peste 82 de milioane).

Top 10 al Billboard 200 este completat de şase albume cu muzică pentru Crăciun.

Michael Bublé şi „Christmas” (2011) s-au menţinut pe poziţia a patra, cu 77.000 de unităţi vândute.

Mariah Carey şi „Merry Christmas” (1994) au urcat cinci poziţii, până pe cinci, cu 60.000 de unităţi vândute.

Nat King Cole şi „The Christmas Song” (1960) au atins un nou vârf, urcând două locuri, până pe şase, cu 60.000 de unităţi vândute.

Albumul lui Carrie Underwood de anul acesta, „My Gift”, s-a clasat pe şapte, în coborâre un loc, cu 57.000 de unităţi vândute, iar Pentatonix şi „The Best of Pentatonix Christmas” (2019) au urcat patru locuri, până pe nouă, cu 51.000 de unităţi.

Vince Guaraldi Trio şi „A Charlie Brown Christmas” au ocupat poziţia a zecea, în urcare două locuri, cu 50.000 de unităţi vândute. Albumul a fost lansat în 1965 şi reprezintă coloana sonoră a programului TV animat omonim. În Billboard 200, el a debutat abia în 1987.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).