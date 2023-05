Aventurile lui Indiana Jones, în fiecare duminică din iunie la Warner TV

Postul Warner TV va difuza cele patru filme „Indiana Jones” în fiecare duminică din iunie, de la ora 21.00. Lungmetrajele de acţiune sunt regizate de Steven Spielberg şi bazate pe o poveste scrisă de George Lucas şi Philip Kaufman, potrivit news.ro.

„Raiders of the Lost Ark/ Indiana Jones şi căutătorii arcei pierdute” (1981) este primul film din serie şi va putea fi vizionat pe 4 iunie. Acţiunea este plasată în 1936, când arheologul călător Indiana Jones se luptă cu naziştii pentru a recupera Chivotul Legământului, pierdut de mult timp, despre care se spune că ar face invincibilă o armată. Exploratorul face echipă cu Marion Ravenwood (jucată de Karen Allen), cu care a avut în trecut o relaţie, şi se străduieşte să îl oprească pe arheologul rival dr. René Belloq (Paul Freeman) să îi conducă pe nazişti la preţiosul obiect. Filmul a primit, între altele, nouă nominalizări la Oscar, câştigând cinci trofee - pentru scenografie, efecte vizuale, efecte de sunet, montaj şi sunet.

„Indiana Jones and the Temple of Doom/ Indiana Jones si Templul Pierzaniei” (1984) este prequel al „Raiders of the Lost Ark” şi va fi difuzat pe 11 iunie. În 1935, Indiana Jones ajunge în India şi locuitorii unui sat îi solicită să găsească o piatră mistică şi să le salveze copiii de secta Thuggee care practică sclavia, magia neagră şi sacrificiile umane în onoarea zeiţei Kali. Harrison Ford este secondat aici de actorii Kate Capshaw, Amrish Puri, Amrish Puri, Roshan Seth, Philip Stone şi Ke Huy Quan, aflat la debutul său cinematografic. Filmul a câştigat un Oscar pentru efecte vizuale şi a mai primit o nominalizare, pentru muzica originală compusă de John Williams, care a mai fost selectat la aceeaşi categorie şi pentru primul şi al treilea lungmetraj din serie.

„Indiana Jones and the Last Crusade/ Indiana Jones şi ultima cruciadă” (1989) va putea fi urmărit la Warner TV pe 18 iunie. Sean Connery se alătură distribuţiei, în rolul tatălui arheologului care e dat dispărut în timp ce urmărea Sfântul Graal, în 1938. Astfel, Indiana Jones se confruntă din nou cu naziştii pentru a-i împiedica să obţină puterile acestuia. Din distribuţie mai fac parte Alison Doody, Denholm Elliott, Julian Glover, River Phoenix şi John Rhys-Davies. Lungmetrajul a câştigat un Oscar pentru efecte de sunet.

Cea mai recentă producţie din franciză, „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull/ Indiana Jones - Regatul craniului de cristal” (2008) va fi difuzată pe 25 iunie. Acţiunea are loc în 1957, când Indiana Jones este implicat într-un complot sovietic pentru a descoperi secretul din spatele unor artefacte misterioase cunoscute sub numele de Craniile de Cristal. Actorii Cate Blanchett, Shia LaBeouf, Karen Allen, John Hurt şi Ray Winstone fac parte din distribuţia filmului nominalizat la BAFTA pentru efecte vizuale speciale.

Pe parcursul a patru decenii, cele patru filme din franciză au înregistrat un important succes de public, generând încasări la nivel nord-american de peste 942 milioane de dolari, iar la nivel global, de aproximativ 2 miliarde de dolari.