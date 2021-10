Averea fabuloasă pe care Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf o vor împărți la divorț: 'Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane!'

Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf au o avere impresionantă, adunată din carierele pe care şi le-au construit în fotbal.

Cei doi s-au căsătorit în 2008, iar de atunci au acumulat o avere uriaşă pentru nivelul economic din România. Sexy-impresara susţine că averea familiei depăşeşte 50 de milioane de euro. Cea mai mare parte a acestor bani vine din carierele pe care şi le-au construit din fotbal, însă Anamaria Prodan a moştenit şi o avere importantă din partea mamei sale, regretata Ionela Prodan.

„Eu fac parte din ăia din Forbes care nu îşi doresc să apară! Eu am bani, am avere. Îţi dai seama că ştiu câţi bani am, că îi socotesc. Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane. Eu, fără banii lui Reghecampf şi banii de la mama, eu singură aş putea trăi din 10 milioane de euro”, spunea Anamaria Prodan acum ceva vreme la Xtra Night Show.

Laurenţiu Reghecampf a câştigat sume importante ca fotbalist, mai ales în anii în care a evoluat în Germania, dar şi ca antrenor. Cele mai mari venituri ca antrenor le-a avut în fotbalul arab, unde a lucrat în ultimii ani. La rândul ei, Anamaria Prodan a contribuit la averea familiei prin activitatea intensă pe care a desfăşurat-o ca agent FIFA, având sub contract mai mulţi jucători. Cele mai mari venituri le-a avut din transferurile lui Nicolae Stanciu.