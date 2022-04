'Averea' unei bunicuțe care a fugit din Mariupol: Un cocoș, prietenul ei în vreme de război - VIDEO

O bunicuţă care a fugit din oraşul Mariupol, asediat de ruşi, şi-a luat cu ea şi cocoşul, “prietenul” ei în vreme de război, iar Ministerul ucrainean de Externe a postat imagini în social media.

Potrivit ministerului, femeia a explicat că nu îşi putea lăsa prietenul în urmă, după ce împreună au supravieţuit bombardamentelor şi lipsei de hrană.

Oraşul Mariupol a fost bombardat intens de armata rusă în ultimele săptămâni, iar sâmbătă seară Rusia a anunţat că zona urbană Mariupol a fost “curăţată” de forţele ucrainene.

#Ukrainian granny who fled #Mariupol took her rooster with her.



She explained that she could not leave her friend with whom they had together survived the bombing and starvation.