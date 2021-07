Averile tinerilor candidați PAS la alegerile parlamentare. Un candidat și-a declarat bicicleta

Partidul Acțiune și Solidaritatea (PAS) s-a înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare anticipate cu 25 de tineri pe listă, scrie realitatea.md

Unii sunt studenți sau liber profesioniști și au declarații modeste, alții însă au și apartament sau casă de locuit, și mașini, una-două. Există și un candidat la fotoliul de deputat care și-a declarat bicicleta.

Mihai Popșoi, 34 de ani. Deține funcția de vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova și candidează pentru un nou mandat de deputat. În ultimii doi ani, de pe 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, a ridicat un salariu total de 347.131 lei și încă un salariu total de 715.052 lei de la Oficiul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. A mai declarat și alte venituri din surse legale.

Are două apartamente, unul în valoare de 194.060 lei și altul – de 405.196, dar și o casă de locuit în valoare de 122.453 lei, menționând la secțiunea „suprafața” – demolată. Mai are două autoturisme – o Toyota Auris (anul fabricației 2016), dobândită în 2019, cu un preț de 11.000 de euro și încă o Toyota Auris (anul fabricației 2004), dobândită mai devreme, în 2015, cu un preț de 90.000 de lei.

Andrei Spînu, 35 de ani. Are funcția de secretar general la APRM și în perioada menționată mai sus, adică la fel timp de doi ani, a ridicat un salariu total de 6.546.781,24 lei și 68.702,57 euro de la Wupp Ltd, Cancelaria de Stat, Traduno Technologies SRL, OneTwoStart LTD, APRM (în sume a inclus dividente și remunerare).

Are șase terenuri agricole și intravilane cu diferite suprafețe și două case de locuit cu o cotă parte de 50 la sută. Ambele au 125,2 metri pătrați și valorează 1.501.168 lei. Mai deține și două autoturisme: un Audi Q5 (anul fabricației 2014) de 380.000 de lei și un VW Tiguan (anul fabricației 2019) de 27 de mii de dolari.

Dan Perciun, 30 de ani. A declarat un salariu total pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020 de 293.799 lei, în urma deținerii funcției de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Are două apartamente cu suprafața de 78,2 metri pătrați și nu a declarat nicio mașină.

Radu Marian, 31 de ani. Deținând funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, a ridicat în ultimii doi ani un salariu total de 333.624 lei. Printr-un contract de chirie/locațiune, a dobândit în 2020 un apartament în valoare de 46 de mii de euro. La bunuri mobile, a declarat o bicicletă Westland de 5.900 de lei.

Artur Mija, 31 de ani. Are funcția de trezorier la PAS și pe parcursul a ultimii doi ani a declarat mai multe venituri, printre care în primul rând pe cel de la Cancelaria de Stat pentru activitatea în calitate de șef de cabinet al prim-ministrului – 60.454,78 lei. Nu a indicat nimic la secțiunea „clădiri și construcții”, în schimb la bunuri mobile a indicat o Honda Accord (anul fabricației 2014) în valoare de 250 de mii de lei.

Alexandr Trubca, 33 de ani. Este consilier municipal în CMC, de unde a ridicat un salariu total pentru ultimii doi ani, împreună cu o indemnizație, de 100.462 lei. A avut și alte surse de venit. Mai deține și un apartament cu o suprafață de 91,9 metri pătrați, în valoare de 967.378 lei, dar și un Renault Kdjar (anul fabricației 2016) care costă 12.500 euro.

Adrian Băluțel, 28 de ani. Este consilier în cabinetul vicepreședintelui Parlamentului Republicii Moldova și, în 2020, a avut o remunerare în baza contractelor de prestare servicii în sumă de 190.000 lei. Și el a declarat și alte surse de venit. Nu a scris nimic la bunuri imobile, însă la secțiunea celor mobile a indicat o Toyota Auris (anul fabricației 2012) de 6.000 de euro.

Victor Spînu, 30 de ani. A indicat că a ridicat un salariu în ultimii doi ani de 33.132 lei pentru servicii consultanță la Fundația Konrad Adenauer din Republica Moldova. Are un apartament cu o suprafață de 44 metri pătrați, în valoare de 630.990 lei, și un autoturism marca Nissan Qashqai (anul fabricației 2007) de 120.000 lei.

Marcela Nistor, 27 de ani. Este trainer la Fundația pentru educație financiară OK. Cel mai mare salariu total indicat este anume la acest job – 161.378, pentru ultimii doi ani. Are un apartament dobândit în 2019, de 66,8 metri pătrați, în valoare de 1.532.032 lei. Nu a indicat niciun autoturism.

Eugeniu Sinchevici, 22 de ani. Este liber profesionist și a indicat cel mai mare salariu total, ridicat în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, de la Forumul pentru Transparență, Implicare și Unitate S – 141.988,04 lei. Nu are indicat niciun apartament și nicio mașină.