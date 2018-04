Avertisment DUR: Economia României stă pe marginea prăpastiei

Vicepreședintele PNL, Florin Cîțu, lansează un avertisment dur după împrumuturile Guvernului din 2017, spunând într-o postare pe Facebook că „economia României stă pe marginea prăpastiei”. Liderul PNL are și câteva propuneri pentru Guvernul Dăncilă pentru a evita această situație: reducerea deficitului bugetar, oprirea subvențiilor „pentru tot felul de programe ticălpase”, oprirea intervențiilor în economie și retragerea statului din economie.

„Economia Romaniei sta pe marginea prapastiei.

In 2017 s-a imprumutat mai scump de la o luna la alta. Investitorii au penalizat imediat ticalosiile din programul de guvernare al PSD.

Dobanzile din piata, determinate de perceptia asupra riscului de tara, rata inflatiei in viitor, cerere si oferta (nu de legi facute dupa ureche in Parlament) au crescut. Acest lucru s-a intamplat chiar daca BNR nu a crescut dobanda de politica monetara pana la sfarsitul lui 2017 (desi ar fi trebuit).

Un jurnalist i-a declarat RĂZBOI lui Raed Arafat! Scrisoare DURĂ, în scandalul ţigărilor electronice: 'Domnului Arafat, cu dragoste! Şi MULTĂ SILĂ...'

Piata functioneaza.

Ce inseamna pentru noi? In primul rand, piata a avut dreptate si rata inflatiei a crescut. In al doilea rand, statul roman s-a imprumutat din ce in ce mai scump aruncand costul ticalosiilor din programul de guvernare asupra generatiilor viitoare.

Care este acest cost? Asta este ce ar trebui sa ne prezinte guvernul si in special Ministerul Finantelor Publice.

Sa ne prezinte premierul cu cat a cresut costul pentru generatiile viitoare pentru ca a trebuit sa se imprumute mai scump cu fiecare emisiune de obligatiuni la fiecare scadenta. (este un calcul simplu).

Acest grafic reprezinta cel mai bine dezastrul implemenarii programului de guvernare.

Cresterea deficitului bugetar la 3.3%, de la 0.8% in 2015, intr-o perioada de crestere economica si cu tinta de 4.9% in 2018 este penalizata de piata.

Economiştii prevăd o LOVITURĂ grea pentru buzunarul românilor: 'Mărirea unor taxe şi impozite este INEVITABILĂ...'

Sigur, "geniile" din guvern pot sa vina cu o lege sa plafoneze dobanziile la care se imprumuta statul roman. Poate nu o fac pentru ca pana si acestia inteleg ca interventia asupra pretului i-ar scoate din piata si ar ramane fara bani de pensii si salarii?

Ce trebuie sa faca guvernul PSD pentru a nu prabusi aceasta economie (si asa cea mai saraca din UE)?

- SA REDUCA DEFICITUL BUGETAR!

- sa opreasca subventiile pentru tot felul de programe ticaloase

- sa opreasca interventiile in economie ( si mai ales asupra preturilor)

- sa retraga statul din economie, sa permita piatei libere sa se dezvolte.

Politicienii romani au incearcat timp de 28 de ani diferite forme de socialism. Este momentul sa dam o sansa reala pietei libere, economiei private si competitiei.”, scrie Cîțu, pe Facebook.