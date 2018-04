Un jurnalist i-a declarat RĂZBOI lui Raed Arafat! Scrisoare DURĂ, în scandalul ţigărilor electronice: 'Domnului Arafat, cu dragoste! Şi MULTĂ SILĂ...'

Jurnalistul Octavian Hoandră iese la rampă cu o scrisoare dură, adresată secretarului de stat în MAI Raed Arafat, după ce acesta din urmă şi-a manifestat speranţa că parlamentarii vor iniţia un proiect legislativ prin care să fie interzisă promovarea în public a ţigărilor electronice. Jurnalistul e foc şi pară după ce secretarul de stat ar fi anunţat că îl va reclama pe acesta la CNA, în urma unei dezbateri tv despre ţigările electronice.

"Sunt doar cateva zile de cand Parlamentul austriac a votat legea prin care se anuleaza interdictia fumatului in localuri/spatii publice. Motivul este simplu, si chiar de bun simt. Mai intai , ca o interdictie de a fuma in spatii publice incalca grosolan "libertatea de alegere" a cetatenilor si apoi, acela ca patronii de astfel de localuri sunt grav afectati de o astfel de masura. O fi Austria in alta situatie decat Romania? Probabil ca nu. Orice s ar spune, cand politicienii unei tari isi "permit" sa se gandeasca la libertatea de a alege al cetatenilor, (caci DOAR cetatenii au dreptul sa aleaga!), subiectul trebuie abordat", scrie jurnalistul Octavian Hoandră, potrivit Realitatea TV.

"Nu am sa reiau aici argumentele fumatorilor, care, ca niste cetateni ai Romaniei ce se afla, considera ca au, si ei, dreptul de a se bucura de libertatea propriile spatii, cafenele, restaurante unde sa poata fuma. Acest drept li s a incalcat flagrant in multe tari. Pentru un timp, insa. Iata ca incet, incet, iesind de sub valul de populism al unor politicieni si oameni din administratie, in continua goana dupa voturi si imagine, natiunile incep sa se trezeasca. Intr-o lume in care s a permis eutanasierea, consumul de droguri, casatoriile homosexuale si alte asemenea, a interzice fumatorilor dreptul la spatiul public incepe de se vada ca un atac clar, nu la fumat in sine, ci la omul fumator. Un om ca si ceilalti, care nu si a propus niciodata sa intre cu forta si sa fumeze in spatiile pentru nefumatori.

Am fost mirat, inca de la lansarea legii antifumatorilor (caci nu e o lege impotriva fumatului!), de rautatea si agresivitatea cu care ea a fost impusa. O alta impartire in buni si rai, facuta cu rapacitate, ura si cu acea bucurie a invingatorului, - nefumatorul - inexplicabila pentru mine. Sunt si fumatorii oameni, au si ei drepturi, platesc si ei taxe. Si sunt vreo cinci milioane...

M-am mirat (vorba vine!), cand mai marele peste licitatiile de salvari si cautatorul fara succes al avioanelor prabusite, #MareleArafat, a simtit nevoia sa incrimineze si amaratele de tigari electronice (despre care s au pronuntat aproape toate institutiile medicale din Europa afirmand ca ar fi cu 90% mai putin nocive decat tigarile clasice!) intr o iesire la TV.

Drept care, vinerea trecuta am pus, si eu, subiectul in dezbatere, la "Realitatea romaneasca", impreuna cu cativa dintre cei mai cunoscuti ziaristi de presa scrisa : Florian Bichir, Bogdan Comaroni, Mihai Belu, Nicolas Don. Urmarea? Acelasi domn Arafat, care se ocupa cu salvari, si masini, si oameni -, sub mai toate guvernarile, ofuscat, a scris pe Fbook (unde altundeva?), ca ne reclama la CNA. Probabil ca s a votat vreo lege conform careia subiectul "fumat" e exclus de pe lista dezbaterilor, sau fumatorii nu mai au voie in dezbateri publice. Asa o fi, dar nici macar nu m am amuzat., asa cum fac de obicei cand devin tinta agresivitatii vreunui "atoatestiutor" de pa Fbook, sau alte spatii, in care prostia umana se manifesta cel mai plenar.

Invingatorii nu ma atrag, iar dintre toate mentalitatile, rapacitatea imi este cea mai departe. Admir victoria numai ca efect al unei vocatii.A nu voi sa te impui celuilalt, a nu te bucura de infrangerea lui." Zice atat de frumos-uman, Livius Ciocarlie... Si imi dau seama ca sunt, cu siguranta prea multi, mult prea multi astfel de invingatori. Cei care au reusit sa invinga absolut totul si pe toti care nu sunt in acord cu ei, in viata. Si cum Romania nu mai are probleme, totul fiind rezolvat, de la spitale, medicamente, asistenta medicala de urgenta si pana la autostrazi, a mai ramas doar lupta impotriva fumatorilor. In care, cred, ar fi mai simplu sa fie impuscati fumatorii. Sau, poate, eutanasiati, pentru ca nu mai e loc sub soare pentru ei. Austriecii, cat ar fi ei de umani si omenosi, nu ne pot primi pe toti. Iar domnul Arafat si alti eroi ai luptei impotriva fumatorilor vor mai primi inca o medalie si poate se vor eterniza in functiile lor, pornind alte si alte razboaie, intotdeauna luptand vasnic sa i apere pe cei buni, de pegra celor rai...

Bucurati-va, domnule Arafat, deci, dumneavoastra si altii ca dvs., de infrangerea noastra, niste bieti oameni vinovati ca suntem fumatori. Poate reusiti si interzicerea subiectului despre drepturile omului (care poate fi si fumator), in dezbateri publice. Pana atunci, eu, umil fumator sub vremi, va salut pe dvs, #preacorectulArafat, ”cu dragoste” si multa sila...", scrie Octavian Hoandră.