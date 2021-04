Avertisment pentru cei care utilizează WhatsApp. La ce stratagemă apelează hackerii pentru a fura datele utilizatorilor

O nouă înșelătorie circulă pe WhatsApp, cea mai folosită aplicație de mesagerie din lume, iar Alexis Conran, expert în tehnologie, a lansat un avertisment pentru utilizatori.

De această dată, persoanele care folosesc WhatsApp sunt vizate de un nou atac, care funcționează pe o schemă mult mai periculoasă. De această dată, hackerii folosesc un cont deja compromis pentru a fura conturile altor persoane. Mai exact, victimele primesc un mesaj de la WhatsApp cu un cod de de autentificare pentru a fi folosite pe un telefon. Atacatorii, în schimb, își asumă identitatea unui contact al victimei vizate de atac și îi cer acesteia să le dea codul primit în telefon.

Ulterior, în momentul în care hackerul primește codul de activare trimis de WhatsApp pe telefonul victimei, se loghează și are acces la contul victimei, putând astfel să fure și alte date de autentificare, precum și alte conturi.

Pentru a preveni astfel de atacuri, reprezentanții companiei WhatsApp recomandă activarea sistemului de autentificare în doi pași. Astfel, atunci când activați verificarea în doi pași, există posibilitatea de a vă introduce adresa de e-mail, care poate fi folosită de WhatsApp pentru a-ți trimite un e-mail cu un link de resetare în cazul în care ați uitat codul PIN. Trebuie să rețineți, însă, că acest cod PIN pentru verificarea în doi pași este diferit de codul de înregistrare format din 6 cifre pe care îl primiți prin SMS sau prin apel telefonic.

