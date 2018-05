Avertisment SUMBRU! România, lovită de o criză de proporții: 'Prea târziu să o evite. Rămâne să aflăm cât o să fie de dureroasă'

Președintele Comisiei Economice din Senat, liberalul Florin Cîțu, afirmă luni, într-o postare pe Facebook, că România se îndreaptă inevitabil spre o criză de proporții. „Rămâne să aflăm cât o să fie de dureroasă”, scrie Cîțu. Liberalul îi îndeamnă pe social democrați să se uite la ce se întâmplă în aceste zile cu Argentina, care este în criză, precizând că sunt multe lucruri similare între economiile celor două țări.

„Populismul duce doar la criza ...mai avem putin!

Liviu Dragnea si echipa lui de mincinosi ar trebui sa se uite la ce se intampla in aceste zile cu Argentina.

Argentina a cerut de la FMI un imprumut de 30 de miliarde de dolari. Este in criza. Din nou.

De ce este importanta pentru Romania? Simplu.

In perioada 2009- 2014 deficitul bugetar avea o medie de 2.9% pe an iar datoria publica de 40% din PIB. Adica in fiecare an se jucau cu focul si incarcau bugetul cu masuri populiste. O mare parte din masurile respective au fost copiate de Dragnea in programul lui de guvernare. Ah, si inca ceva rata inflatiei era pe 4%.

Astazi cu un deficit de 6% si o datorie publica de 50% din PIB (sub nivelul de 60% nu?) si o rata a inflatiei de 25% (cand inflatia scapa de sub control pentru ca politica monetra este condusa politic), Argentina este din nou in criza.

Bineinteles ca in 2015-2017 guvernul spunea ca asa ceva nu se poate intampla.

Sunt multe lucruri similare intre Argentina si Romania. De la masurile populiste la retorica oficiala care spune ca deficitele bugetare si de cont curent nu conteaza. Si nici datoria publica. Ei, uite ca toate conteaza.

Dar mai exista ceva asemanator si are o importanta majora pentru sanatatea unei economii. In Argentina sectorul financiar-bancar a scazut din importanta ca procent din PIB de la 60% la 20%. Acest lucru arata de cele mai multe ori ca guvernul are o politica anti-investitori straini. Va este clar de unde se inspira Dragnea? Si in Romania sectorul financiar bancar scade pentru ca nimeni nu mai vine sa investeasca.

Romania si Argentina asteptau sa primeasca invitatia de a intra in OECD in Mai 2018.

Dar in ambele cazuri vedem doua economii care se indeparteaza de structurile si valorile pe care le respecta tarile membre OECD.

Romania si-a distrus sansele prin atacul la justitie si retorica bolsevica impotriva sectorului privat. Argentina a intrat in criza. Dar ambele tari inca mai spera intr-un miracol.

Am mai spus si o repet, este prea tarziu pentru Romania sa evite o criza de proportii..ramane sa aflam cat o sa fie de dureroasa.”, scrie Cîțu, pe Facebook.