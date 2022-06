Avertismentul dur al lui Joe Biden: 'Forţele care au dus la asaltul Capitoliului acţionează în continuare azi'

”Forţele care au dus la asaltul Capitoliului (la 6 ianuarie 2021) acţionează în continuare azi”, denunţă vineri preşedintele american Joe Biden, în timp ce o Comisie parlamentară de anchetă l-a copleşt pe fostul preşedinte Donald Trump în privinţa rolului pe care l-a jucat în acea zi, care a zguduit America, relatează AFP, potrivit news.ro.

”Este important ca americanii să înţeleagă ce s-a întâmplat cu adevărat”, subliniază şeful statului american, la Los Angeles, în marja Summitului Americilor, la o zi după prezentarea primelor concluzii ale acestei anchete parlamentare.

Comisia ”6 ianuarie” a prezentat joi luarea cu asalt a sediului Congresului american de către susţinători ai lui Donald trump drept ”rezultatul unei tenative de lovitură de stat”.

‘The same forces that led Jan 6 remain at work today’ — President Biden said the investigation into the Capitol attack is crucial in order to protect democracy & so that Americans can see the truth of the events leading up to that day pic.twitter.com/Vs7KL0pLxX