AVERTIZARE Expunerea prelungită la lumina albastră ar putea accelera procesul de îmbătrânire (studiu)

Expunerea pe termen lung la lumina albastră emisă de smartphone-uri, laptopuri şi alte dispozitive electronice mobile ar putea să provoace leziuni cerebrale şi să accelereze procesul de îmbătrânire, potrivit unui studiu realizat recent de cercetători de la Universitatea de Stat Oregon din Statele Unite, informează PA joi preluat de agerpres.

Experimentele realizate pe drosofile comune au arătat că expunerea prelungită la acest spectru luminos le-a afectat mobilitatea şi a cauzat deteriorarea celulelor lor cerebrale.



Studiul, publicat în revista Aging and Mechanisms of Disease, a demonstrat că până şi muştele oarbe - care prezentau o mutaţie ce a împiedicat dezvoltarea ochilor - au suferit un tip similar de leziuni, ceea ce înseamnă că muştele din experiment nu trebuiau neapărat "să vadă" lumina albastră pentru a fi afectate de către ea.



Autorii studiului spun că descoperirea lor i-a făcut să se întrebe dacă nu cumva petrecerea unei perioade prea mari de timp în lumină artificială poate să afecteze sănătatea generală a oamenilor.



Jaga Giebultowicz, profesoară la Departamentul de Biologie Integrată din cadrul Universităţii de Stat Oregon, a făcut următoarele precizări: "Oamenii sunt supuşi tot mai mult la lumina din spectrul albastru, deoarece LED-urile obişnuite emit o proporţie ridicată de lumină albastră".



"Dar această tehnologie, iluminatul cu LED, chiar şi în cele mai dezvoltate ţări, nu este folosită de suficient de mult timp pentru a-i cunoaşte efectele asupra speranţei de viaţă a oamenilor".



Autorii cercetării au expus drosofile la mai multe tipuri de lumină, insectele petrecând 12 ore în lumină, altele 12 ore în întuneric în cadrul ciclului lor zilnic de viaţă.



Musculiţele dintr-un al treilea grup au fost ţinute doar în întuneric pe durata studiului.



Cercetătorii spun că muştele expuse la lumina albastră au prezentat leziuni la nivelul celulelor retiniene şi la nivelul neuronilor şi că au avut durate de viaţă considerabil mai mici în comparaţie cu drosofilele ţinute într-un întuneric constant.



De asemenea, muştele expuse la lumina albastră au demonstrat o abilitate redusă de căţărare - un semn obişnuit al îmbătrânirii.



Chiar şi expunerea la o lumină relativ blândă a determinat o scurtare a duratei de viaţă cu 5-15%, au adăugat oamenii de ştiinţă.



Totuşi, coordonatoarea cercetării a subliniat faptul că rezultatele studiului nu pot fi aplicate în cazul oamenilor, întrucât creierul uman "primeşte mult mai puţină lumină albastră decât cele ale muştelor".



"Putem doar să spunem că expunerea pe termen lung la lumina albastră are efecte dăunătoare asupra celulelor - şi că celulele din muşte şi cele din oameni funcţionează într-un fel similar", a adăugat ea.



Apoi, cercetătorii din Oregon au realizat experimente pe muştele oarbe şi au descoperit că şi duratele de viaţă ale acestora "erau considerabil reduse în urma expunerii la lumina albastră", fapt ce atestă că "leziunile cerebrale şi deficienţele locomotorii nu depind de degradarea retinei".



"A fost foarte clar pentru noi că deşi lumina fără spectrul albastru a scurtat cu foarte puţin speranţa lor de viaţă, doar lumina albastră le-a redus durata de viaţă într-o manieră foarte dramatică", a adăugat Jaga Giebultowicz.



Cercetătorii le sfătuiesc pe persoanele care doresc să îşi protejeze ochii de lumina albastră să poarte ochelari cu lentile de culoarea chihlimbarului, care pot să filtreze lumina albastră, dar şi să modifice setările smartphone-urilor şi pe cele ale altor dispozitive mobile pentru a bloca emisiile de lumină albastră.