Avocatul Adrian Cuculis: Deputatul care l-a dat dispărut pe Klaus Iohannis ar putea fi amendat

Avocatul Adrian Cuculis a declarat joi, la Antena 3, după ce deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Secţia 17 Poliţie din Bucureşti o sesizare pentru a declara dispariţia preşedintelui Klaus Iohannis, că parlamentarul riscă să fie sancționat pentru demersul său.

„Sigur ca e ceva extrem de inedit, n-am mai auzit de asa ceva. Legal pot sa o calific ca un abuz de drept, aici nu e o plangere, e o sesizare ca organele statului chiar sa-l caute pe dl Iohannis pentru ca nu l-a mai vazut dl Axinia. Este o actiune care se va clasa, daca ii pot spune clasare, mai degraba se va respinge petitia pentu ca nu este absolut niciun motiv pentru care presedintele sa fie cautat (...) s-ar putea ca dl deputat sa fie amendat pentru ca a abuzat de un drept”, a declarat avocatul.

Deputatul AUR Adrian Axinia a precizat la Antena 3 că polițiștii de la Secția 17 au fost foarte amabili, cererea sa a primit un numar de inregistrare, insa agentii nu i-au cerut o poză cu sefului statului si nici semnalmentele acestuia.

Recompensă?

Axinia a adăugat ulterior într-o intervenție la România TV: „M-am dus ca cetățean, dar cu un cameraman. Am o cerere-declarare a dispariției. Domnul de acolo mi-a spus că nu e la curent cu chestiile politice. L-am întrebat dacă îi trebuie o poză. Cu ofițerul de serviciu am vorbit. Discuția a fost destul de scurtă, persoana de acolo era contrariată. Mi-a spus că mă vor contacta când vor avea informații noi. Am număr de înregistrare, o să sun în câteva zile să văd cum decurge ancheta”.

Deputatul a menționat că nu s-a gândit să ofere recompensă persoanei care ar oferi informații despre unde se află șeful statului: „Nu m-am gândit la o recompensă”.