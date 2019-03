Avocatul Gheorghe Piperea, ofertă pentru Guvern în an electoral: 'Singurul mod de a salva de la faliment personal o treime din clasa de mijloc'

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, fost consilier onorific al premierului Mihai Tudose, critică Guvernul pentru atenţie pe care o dă diverselor măsuri în domeniul justiţiei, în dauna altor domenii. Piperea propune adoptarea unor măsuri care să ţină ratele românilor sub control.

Citește și: ATENȚIE la ce publici pe Facebook! Cuvintele care dezvăluie dacă suferi de depresie

"Ca o invitatie adresata opozitiei progresiste si neo-marxiste sa ia ghioaga si sa amentinte din nou cu palituri crancene si cu puscaria, puterea guvernamentala se pregateste de noi legi si ordonante ale justitiei.

Puscarie si anti-puscarie pe paine, asta e ce vom avea cam tot anul acesta electoral.

In loc sa o dea in bara cu asa-zisa ordonanta a lacomiei, cel putin pe partea cu bancile lenese (foste lacome), guvernul ar face, probabil, o buna miscare daca, de urgenta, ar adopta legile anticamatarie si modificarile propuse de noi la legea darii in plata, pentru a o face inevitabila de catre instantele militante. Si daca, in plus, daca guvernul, tot de urgenta, ar modifica OUG nr.50/2010, declupand creditele populatiei de riscantul si manipulabilul robor si cuplandu-le de dobanda de referinta a BNR (care se calculeaza de o institutie publica, si nu de cateva banci comerciale monopoliste).

E singurul mod de a “injumatati ratele romanilor” (expresie a ministrului de finante) si de a salva de la faliment personal o treime din clasa de mijloc a Romaniei.

Nu sunt, insa, deloc optimist. Cele spuse in paragraful de mai sus nu intra in logica electorala a anului 2019, care e despre puscarie, catuse si controlul serviciilor secrete asupra coloniei. Dupa aceasta pacla deasa e nimicul", scrie Piperea pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Sfatul nutriţionistului: Când trebuie să bei apă călduţă cu lămâie pentru a te ajuta să slăbeşti .