Avocatul Gheorghe Piperea, reacţie la presiunile din CSM: 'Îmi este clar că SIIJ trebuie să existe'

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea reacţionează la informaţiile publicate de STIRIPESURSE.RO despre presiunile exercitate de Secţia pentru procurori a CSM în cazul cererii de redeschidere a urmăririi penale pentru fapte presupus a fi fost comise de judecătorul CSM Bogdan Mateescu. Avocatul este de părere că Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie trebuie să existe în continuare şi să lămurească numeroasele probleme generate de "predecesoare" - serviciul de anchetare a magistraţilor de la DNA.

"Presiuni la adresa SIIJ (sectia speciala de ancheta a infractiunilor magistratilor) si chiar la adresa judecatirului de caz din ICCJ (trimis strategic in strainatate, ca sa nu se pronunte asupra cazului pe 28 iunie), ca sa nu redeschida un dosar de coruptie.

Presiunile sunt de la “colegii” din campul tactic, aia care vitupereaza contra existentei SIIJ, dar mai ales de la doi membri ai CSM, dintre care unul este chiar fostul inculpat, acum in pericol de a redeveni ce a fost (??!!).

O fi stirea “pe surse”, dar asa ceva, daca se intampla sau se banuia la adresa suspectilor de serviciu, a penalilor, a ciumei rosii, a vandutilor la rusi etc., facea sa bubuie facebook-ul in 10 secunde. Mai ales in lipsa probelor.

Stirea “pe surse” are o fractiune de credibilitate, iar asta este chiar ceea ce le place enoriasilor cultului anti-coruptiei - zisul membru al CSM a scris recent pe propria pagina de facebook ca se discuta la ICCJ redeschirea unui dosar de coruptie contra sa si a tatalui sau, dosar care dateaza de prin 2015. Un alt adevar este ca, dupa ce a devenit membru CSM, dosarul care il privea a fost preluat la o Curte de apel si inchis.

Chiar si pentru aceste fractiuni de adevar, plus multiplele postari pe facebook si probe aduse de judecatori din asociatiile eretice de magistrati sau de judecatori - victime ale sectiei speciale de ancheta din DNA (sectie infiintata in secret si nelegal de Kovesi, care a deschis sute de dosare si a interceptat mii de magistrati, pentru a-i tine sub control, totul sub ochiul “atent” al MCV) imi este clar ca SIIJ trebuie sa existe. Mai ales ca onor CCR a zis ca SIIJ nu incalca nimic din Constitutie", scrie Piperea pe Facebook.

Comentariile lui Gheorghe Piperea vin în contextul în care STIRIPESURSE.RO informa ieri, citând surse din sistemul judiciar, că adjunctul SIIJ a fost convocat zilele trecute în biroul vicepreşedintelui CSM, la o discuţie cu mai mulţi procurori şi cu judecătorul Bogdan Mateescu, despre dosarul celui din urmă. Detalii AICI!