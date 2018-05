Avocatul Poporului intervine în CRIZA de citostatice de la un mare spital din România

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul absenței medicamentelor citostatice la Institutul Regional de Oncologie Iași. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 34 din Constituția României privind dreptul la ocrotirea sănătății.

"Ziarul de Iași a publicat, în 11 aprilie 2018, articolul intitulat ”Criză de citostatic din cauza prețului mare”, în care se relata faptul că la Institutul Regional de Oncologie Iaşi nu mai este bleomicină, deşi Unifarm îl are pe stoc. Spitalul poate să-l achiziţioneze numai la preţul de 45 de lei, iar Unifarm îl are la 99 de lei. ”Institutul Regional de Oncologie Iaşi (IRO) nu mai are pe stoc bleomicină, citostatic folosit pentru tratamentul bolnavilor cu cancere localizate la nivelului capului, gâtului colului uterin şi organelor genitale. Produsul lipseşte din motive birocratice, după cum a explicat Mirela Grosu, managerul IRO. Potrivit conducerii institutului, produsul nu lipseşte din ţară, se regăseşte în stocurile Unifarm, însă la un preţ mai mare decât cel stabilit de Ministerul Sănătăţii. În consecinţă, institutul ieşean nu poate achiziţiona produsul. Directorul Institutului a subliniat că, în cazul în care bolnavii internaţi în institut fac rost din străinătate de produs, unitatea spitalicească le decontează contravaloarea în baza facturilor doveditoare. Decontul se face însă din fondurile proprii ale spitalului, întrucât Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu decontează facturi fiscale de la furnizori cu care nu se află în contract", transmite Avocatul Poporului printr-un comunicat de presă.