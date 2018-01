'Bacalaureat', desemnat cel mai bun film într-o limbă străină de către National Society of Film Critics

Lungmetrajul „Bacalaureat” al lui Cristian Mungiu a fost desemnat, sâmbătă seară, cel mai bun film într-o limbă străină de către National Society of Film Critics.

Filmul „Bacalaureat", pentru care Cristian Mungiu a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la Festivalul de Film de la Cannes 2016, a concurat cu „Faces Places”, de Agnès Varda, şi „120 Battements par minute”, de Robin Campillo, potrivit nationalsocietyoffilmcritics.com.

Lungmetrajul românesc a primit 35 de voturi, anunță News.ro.

Anul trecut, „Toni Erdmann”, coproducţie cu participare românească, regizată de Maren Ade, a fost aleasă de National Society of Film Critics cel mai bun film într-o limbă străină.

Lungmetrajul „Lady Bird”, regizat de Greta Gerwig, a fost recompensat, cu patru trofee de către National Society of Film Critics, inclusiv la categoria „cel mai bun film”.

Pelicula, cu Saoirse Ronan în rol principal, a obţinut premii şi la categoriile „cel mai bun regizor”, „cel mai bun scenariu” (Gerwig) şi „cea mai bună actriţă în rol secundar” (Laurie Metcalf).

Cea mai bună actriţă în rol principal a fost desemnată Sally Hawkins, pentru interpretările din „The Shape of Water” (r. Guillermo del Toro) şi „Maudie” (r. Aisling Walsh).

Daniel Kaluuya a fost recompensat pentru rolul principal din „Get Out”, iar cel mai bun actor în rol secundar a fost desemnat Willem Dafoe, pentru „The Florida Project”.

Anul trecut, „Moonlight” a fost marele câştigător al premiilor oferite de critici. Lungmetrajul lui Barry Jenkins a primit patru trofee, inclusiv pentru cel mai bun film.

NSFC este formată din 59 de critici, prezidată de Justin Chang, de la Los Angeles Times. Fondată în 1966, societatea îşi selectează membrii din echipele publicaţiilor din Statele Unite, inclusiv The Wall Street Journal, The New Yorker, The Village Voice, The Christian Science Monitor şi NPR.

Anul acesta, criticii au votat pentru a 52-a oară filmele şi cineaştii preferaţi.