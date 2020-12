Bad Bunny, Billie Eilish şi The Weeknd sunt cei mai ascultaţi artişti pe Spotify în 2020

Spotify a dezvăluit topurile celor mai ascultaţi artişti, albume, cântece, liste şi podcast-uri de către cei 320 de milioane de utilizatori în anul 2020, potrivit news.ro.

În categoria muzică, cu peste 8,3 miliarde de accesări anul acesta, rapperul portorican Bad Bunny conduce topul Spotify. El este urmat de Drake, de J Balvin, Juice WRLD şi The Weeknd.

Cântăreaţa Billie Eilish a fost cea mai ascultată artistă, pentru al doilea an consecutiv, fiind urmată de Taylor Swift şi Ariana Grande. Locurile patru şi cinci sunt ocupate de Dua Lipa şi Halsey.

Cel mai ascultat cântec în 2020 a fost „Blinding Lights” al lui The Weeknd, cu aproximativ 1,6 miliarde de accesări anul acesta. El este urmat de „Dance Monkey” - Tones And I şi de „The Box” - Roddy Ricch. Al patrulea cel mai accesat cântec anul acesta pe platformă a fost „Roses - Imanbek Remix” - Imanbek & SAINt JHN, iar „Don’t Start Now” - Dua Lipa s-a clasat pe locul al cincilea.

Citește și: Soția și Menajera, INTERPUSELE lui Daniel Tudorache - Lua prin intermediul lor diamante, vacanțe de lux, școli private, și aveau conturi și de 3 milioane de lei

La nivel global, cel mai ascultat album a fost „YHLQMDLG” al lui Bad Bunny, cu peste 3,3 miliarde de accesări, urmat de „After Hours” - The Weeknd, şi de „Hollywood’s Bleeding” - Post Malone. Locurile patru şi cinci au fost ocupate de „Fine Line” - Harry Styles şi de „Future Nostalgia” - Dua Lipa.

Cea mai populară listă Spotify a anului este „Today’s Top Hits”, cu peste 27 de milioane de urmăritori.

Cât priveşte podcast-urile, „The Joe Rogan Experience” s-a clasat pe primul loc, fiind urmat de „TED Talks Daily”, „The Daily”, „The Michelle Obama Podcast” şi de „Call Her Daddy”.

În Statele Unite, cel mai ascultat artist a fost Juice WRLD, urmat de Drake, Lil Uzi Vert, Post Malone şi Taylor Swift.

Swift s-a impus în rândul femeilor, fiind urmată de Billie Eilish, Ariana Grande, Halsey şi Megan Thee Stallion.

Cele mai ascultate piese în 2020 în SUA au fost: „The Box” - Roddy Ricch, „Blinding Lights” - The Weeknd, „Blueberry Faygo” - Lil Mosey, „ROCKSTAR (feat Roddy Ricch)” - DaBaby, Roddy Ricch şi „Life Is Good (feat Drake)” - Drake, Future.

Între albume s-au remarcat: „Legends Never Die” - Juice WRLD, „Eternal Atake (Deluxe) - LUV vs. The World 2” - Lil Uzi Vert, „Hollywood’s Bleeding” - Post Malone, „After Hours” - The Weeknd şi „Please Excuse Me For Being Antisocial” - Roddy Ricch.

Podcast-urile cele mai accesate au fost NPR News Now, The Joe Rogan Experience, The Daily, Call Her Daddy şi The Michelle Obama Podcast. Genurile ceel mai populare au fost comedie, societate şi cultură, lifestyle, ştiri şi eduaţie.

Topurile Spotify 2020 la nivel global:

Citește și: BREAKING Au fost VÂNDUTE, BĂTUTE, ÎNECATE controlat în CADĂ și INJECTATE cu heroină - Poveștile crunte a victimelor grupării lui Alex Bodi/Adrian Tâmplaru

„Most Streamed Artists Globally”: Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice WRLD, The Weeknd;

„Most Streamed Female Artists”: Billie Eilish, Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa, Halsey;

„Most Streamed Albums Globally”: „YHLQMDLG” - Bad Bunny, „After Hours” - The Weeknd, „Hollywood’s Bleeding” - Post Malone, „Fine Line” - Harry Styles, „Future Nostalgia” - Dua Lipa;

„Most Streamed Songs Globally”: „Blinding Lights” - The Weeknd, „Dance Monkey” - Tones And I, „The Box” - Roddy Ricch, „Roses - Imanbek Remix” - Imanbek and SAINt JHN, „Don’t Start Now” - Dua Lipa;

„Most Popular Podcasts Globally”: The Joe Rogan Experience, TED Talks Daily, The Daily, The Michelle Obama Podcast, Call Her Daddy;

„Most Popular Podcast Genres Globally”: Society & Culture, Comedy, Lifestyle & Health, Arts & Entertainment, Education.